Malms flygplats får konstgjord andning och bidar sin tid

Flera små flygplan lyfter från Malms flygplats en vanlig morgon i juli. På Malms flygplats skulle verksamheten upphöra vid årsskiftet, men fortfarande sprudlar den av liv. Hur framtiden ser ut är ändå oklart.

- Flygplatsen får konstgjord andning, säger flygplatschef Gun Gustavsson.

Gustavsson syftar på att flygplatsens öde egentligen skulle ha varit avgjort redan för ett halvt år sedan, då flygplatsoperatören Finavia lämnade flygplatsen.

Nu drivs flygplatsen av frivilliga, och verksamheten fortsätter i samma skala som förut, och förhoppningen är att verksamheten ska utvecklas i framtiden.

- De senaste månaderna har vi haft närmare 3000 operationer per månad. För tillfället ligger vi ganska nära samma operationsmängd som förra året då Finavia var här.

Gun Gustavsson är flygplatschef och hoppas på en lång framtid för Malms flygplats. Gun Gustavsson är flygplatschef och hoppas på en lång framtid för Malms flygplats. Bild: Tino Oksanen

Den onsdag morgon i juli som Yle Huvudstadsregionen besöker Malms flygplats är det liv och rörelse vid flygplatsen.

Ett amerikansktregistrerat flygplan lyfter samtidigt som flera flygplan servas i hangaren som flygplatsen ännu förfogar över. Några tecken på att verksamheten skulle hålla på att avvecklas syns inte, men utvecklas kan den inte heller.

- Det går inte att utveckla verksamheten så hemskt mycket, eftersom avtalet förbinder oss till okontrollerad verksamhet [utan flygledning].

Staden har rätt att använda flygplatsen



Enligt det nuvarande avtalet har Helsingfors stad rätt att lösa in hela flygplatsen för eget bruk under tio dagar per år. Den här sommaren utnyttjar staden tre av de dagarna, och då blir det dragracing.

- Visst stör det vår verksamhet när vi måste stänga flygplatsen, men det står i kontraktet och det måste vi leva med.

Framtiden oviss – Lex Malmi räddning?



Föreningen hyr delar av Malms flygplats fram till slutet av år 2019, och då kan verksamheten upphöra. Men i praktiken tror Gustavsson att den kan fortsätta längre än så.

- Att behandla besvären tar tid. Det kan hända att vi får fortsätta flyga här i tio år till.

I höst behandlar riksdagen medborgarinitiativet Lex Malmi, som skulle flytta över flygplatsen från stadens ägo till staten. Det skulle vara räddningen för flygplatsen, men hur det går i riksdagen vet vi först i höst.

Landmärke. Den gamla byggnaden är kännetecknande för Malms flygplats. Helsinki-Malmin lentoasema lentokenttä Bild: Derrick Frilund / Yle

Dessutom har rättslärdauttryckt sin skepsisom huruvida förslaget ens är möjligt.

Om Lex Malmi godkänns i riksdagen innebär det en ljus framtid för flygplatsen, och verksamheten kan igen utvecklas och expanderas. Men faller medborgarinitiativet upphör verksamheten på lång sikt.