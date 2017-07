Alla tiders SFI-saldo – ”chockerande” sprintmedaljer grädden på moset

Trots att flera tunga namn saknades tog SFI-föreningarna alla tiders största medaljsaldo i Kalevaspelen i Seinäjoki. På 200 meter kom två obudgeterade pallplatser.

Förra året håvade SFI-föreningarna in 23 medaljer i Kalevaspelen i Uleåborg, vilket var en färre än rekordet i Björneborg året innan.

Nu har rekordet slagits. SFI-föreningarnas saldo i Seinäjoki under helgen blev 25 medaljer: Nio guld, sju silver och nio brons.

Effektivast var Borgå Akilles Sara Kuivisto med två guld (800 och 1500 m), Vasa IS Camilla Richardsson med guld och silver (3000 m hinder och 5000 m), IF Drotts Jeanine Nygård silver och brons (200 m och 400 m) och IK Falkens Karin Storbacka med två brons (1500 och 5000 m).

Vasa Idrottssällskap fick tre mästare. Förutom Richardsson åkte även diskuskastaren Frantz Kruger och längdhopparen Kristian Bäck västerut med en guldmedalj i bagaget.

Linda Sandblom tog sitt andra raka guld i höjd. Linda Sandblom, Lapinlahti 2017. Bild: Lehtikuva

Varsin guldpeng blev det för HIFK:s Matilda Bogdanoff (längd), Hangö IK:s Jonna Berghem (400 m häck), Esbo IF:s Oskari Mörö (400 m häck) och Hangö IK:s Linda Sandblom (höjd).

– Resultatet överraskar och roligt att se överraskningsmedaljer och nya ansikten på prispallen, som fyllde på där bortfall kom, kommenterar SFI:s sportchef Petra Stenman och syftar på till exempel David Söderberg och Sandra Eriksson.

– Fina poängplaceringar där den "mesta" grenen var damernas sjukamp. Jag gratulerar våra föreningar, tränare och idrottare till en bra insats!

Nygård: Jättekonstigt!



Två av de mest oväntade medaljerna kom i de sista löpgrenarna på 200 meter. På damsidan sprang 400-meterslöparen Jeanine Nygård hem ett silver, medan IF Sibbo-Vargarnas unga Eljas Aalto öppnade FM-medaljkontot med ett brons bland herrarna.

– Jag tog ingen press överhuvudtaget och då går det oftast bra. Jag är jätteglad, säger Nygård som putsade sitt personliga rekord först i försöken (24,31) och sedan finalen (24,25).

Jeanine Nygård följde upp bronset på huvuddistansen med silver på sidodistansen. Jeanine Nygård, FM 2017. Bild: SUL / Anssi Mäkinen

Hanna-Maari Latvala lade som väntat beslag på guldet med en annan 400-meterslöpare i Katri Mustola på tredje plats. IF Ålands Hanna Wiss slutade femma.

– Jag hade förväntat mig att jag kan komma till final med ett bra lopp. Jag tänkte att jag nu borde orka i alla fall, det är ju sprintrar jag tävlar mot, säger en sprudlande glad Nygård.

– Så om jag orkar pressa på slutet kanske jag kan ta medalj – och det tog jag. Och silver, det var jättekonstigt! Jag är jätteglad!

”Helt chockerad”



Medan Nygård hade ett par podieplatser från 400 meter sedan tidigare, var Eljas Aalto ett helt nytt ansikte på prispallen.

Den 21-åriga Sibbolöparen klämde in sig som trea bakom överlägsna Samuli Samuelsson, som vann på fina rekordtiden 20,73, och tvåan Jani Koskela.

– Det smakar jättebra. Jag trodde jag skulle vara ungefär fjärde eller femte, så jag är nog helt chockerad. Jag har inte riktigt förstått det ännu, men det här ger nog mycket mera motivation till framtiden.

Eljas Aalto på medalj direkt i sina första FM-tävlingar utomhus. Eljas Aalto, IF Sibbo Vargarna Bild: Yle / Christian Vuojärvi

SFI-föreningarnas medaljer:

GULD

Matilda Bogdanoff, Helsingfors IFK, längd

Sara Kuivisto, Borgå Akilles, 1500 meter

Frantz Kruger, Vasa IS, diskus

Kristian Bäck, Vasa IS, längd

Camilla Richardsson, Vasa IS, 3000 meter hinder

Jonna Berghem, Hangö IK, 400 meter häck

Oskari Mörö, Esbo IF, 400 meter häck

Sara Kuivisto, Borgå Akilles, 800 meter

Linda Sandblom, Hangö IK, höjd

SILVER

Tomas Söderlund, IF Raseborg, kula

Sanna Nygård, Vasa IS, tresteg

Alina Strömberg, Larsmo IF, stav

Camilla Richardsson, Vasa IS, 5000 meter

Thomas Barrineau, HIFK, tiokamp

Oliver Helander, IF Raseborg, spjut

Jeanine Nygård, IF Drott, 200m

BRONS

Karin Storbacka, IK Falken, 1500 meter

Jeanine Nygård, IF Drott, 400 meter

Eero Saleva, Sjundeå IF, 5000 meter

Jessica Rautelin, Esbo IF, sjukamp

Viktor Kantele, Borgå Akilles, 110 meter häck

Zenitha Eriksson, IK Falken, 800 meter

Karin Storbacka, IK Falken, 5000 meter

Otto Loukkalahti, IF Raseborg, 3000 meter hinder

Eljas Aalto, Sibbo-Vargarna, 200m