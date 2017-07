"Bussig" blåbärsskörd att vänta i Östnyland

Internetistä löytyviä marjakarttoja koskeva pilottihanke on ollut käynnissä tämän kesän aikana. Kahden eri alueen mahdollisia mustikkapaikkoja on esitelty Metsähallituksen retkikarttapalvelussa. Kiinnostus Luonnonvarakeskuksen valmistelemaa palvelua kohtaan on ollut runsasta, silti palautteen määrän toivotaan kasvavan.