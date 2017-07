Enorma bonusskillnader mellan fotbollsherrar och fotbollsdamer får norska EM-spelare att se rött: "Sjuk utveckling"

Portugal vann fotbolls-EM ifjol och landets bollförbund håvade in 27 miljoner euro i bonus. Vinnarna av pågående dam-EM i fotboll får endast 1,2 miljoner. Skillnaderna i bonusar mellan herrspelare och damspelare får norska landslagsstjärnor att se rött. ”Sinnessjukt stor skillnad”, säger norska landslagskaptenen Maren Mjelde.

Skillnaden i bonus är nästan 26 miljoner euro. I herr-EM får varje lag en miljon euro för varje seger, d.v.s nästan lika mycket som det lag får i bonus som vinner hela dam-EM.

De norska landslagsstjärnorna har fått nog och ryter nu till i en större artikel publicerad av Dagbladet.

– Det är för stor skillnad. Det är helt enormt, säger Ada Hegerberg till Dagbladet.

– Sådan är fotbollen. Vi får dessvärre alltför lite, säger Caroline Graham Hansen.

Även den norska landslagskaptenen Maren Mjelde anser att skillnaderna är för stora:

– Det är en sinnesjukt stor skillnad, säger hon.