Festivalen Ilmiö slutsåld

Festivalen Ilmiö i Åbo är slutsåld. Festivalen arrangeras på lördag vid danspaviljongen i Uittamo.

Under festivalen uppträder närmare 50 artister på sju olika scener. Utöver musik bjuder festivalen även på konst- och fotoutställningar.

Festivalen Ilmiö ordnas för sjätte gången.

Evenemangsrik helg i Åbo

Den kommande helgen arrangeras även musikfestivalen Down By The Laituri i Idrottsparken i Åbo, Finlands 100-års regatta på Erstan och sist men inte minst dansfestivalen Europeade, ett evenemang som lockar över 6 000 dansare till Åbo.