Skadeläget i friidrotten oroar: ”Skulle inte få hända”

Wilma Murto, Antti Ruuskanen, Nooralotta Neziri … listan med skadade finländska toppnamn kunde lätt göras längre. Så borde det inte vara. Man borde ta tag i sakerna i god tid, säger Yle Sportens expertkommentator Mikael Ylöstalo.

Skador, skador och mera skador. Flera finländska toppidrottare har tvingats lämna återbud till VM i London – för vissa har hela säsongen förstörts.

Wilma Murto meddelade på veckoslutet att hon står över stavtävlingen i VM, häcklöparen Nooralotta Neziri har kastat in handduken – och spjuthoppet Antti Ruuskanens axel håller inte för tävling.