Adobe slutar stöda Flash år 2020

År 2020 blir Flash ett onödigt tillägg i webbläsaren. Adobe Flash Players nedladdnignssida. Bild: All Over Press

Programvaruföretaget Adobe meddelar i sin blogg att de slutar stöda webbläsartillägget Flash år 2020. Adobe uppmanar att de som använder Flash för att sprida sitt innehåll att överföra det till aktuella webbformat.

Flash har länge varit en plattform för flera videor, spel och annan form av multimedia på webben. Flash har fungerat som ett tillägg i webbläsaren och därför har alla webbläsare inte kunnat visa innehåll som kräver Flash.

Under senare tid har webbläsare utvecklats och flera stora företag har i samarbete börjat bygga in funktioner som förut har krävt Flash. I och med den nyaste HTML-standarden behövs ingen Flash för att spela video.

Till exempel Yle Arenan använder sig av Flash, men håller på som bäst att övergå till HTML5 teknik.

På Arenan har är endast en liten del av innehållet i Flash-format. Det handlar främst om program som sänds direkt och sedan överförs till Arenan för att man ska kunna se dem senare. Men också det kommer senare att skötas med annan teknik.

I dag sker cirka 80 procent av tittandet på Arenan med andra lösningar än Flash.

Känd för brister i datasäkerhet

Flash har under åren varit en lätt väg in för hackers, eftersom programvaran har under hela sin historia haft stora problem med datasäkerhet. Till exempel en tidig version av utpressningsvirus spreds med hjälp av Flash.

Flash är också populärt bland hackers för programvaran finns på majoriteten av världens datorer. Det i kombination med att programvaran har så stora brister i datasäkerhet har lett till att allt flera webbutvecklare lämnar Flash för andra format.

Adobe fortsätter att bidra till webbstandarder

I sin blogg meddelar Adobe att de kommer att fortsätta i arbetet att utveckla webben, trots att de lämnar Flash.

De kommer att fokusera på annan programvara som innehållsproducenter för webben kan använda sig av.