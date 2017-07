Mobilspel förtrollar i Kina: "Ett gift som skadar våra tonåringar"

Två män i Hong Kong står och spelar på sina telefoner under en arbetspaus.

Ett gift som skadar våra tonåringar. Så beskriver det styrande kommunistiska partiets språkrör Folkets dagblad videospelet vars kineniska titel översätts till Honour of Kings.

Tidningen jämför också Honour of Kings med narkotika. Kritiken beror på att allt fler i synnerhet unga kineser blir beroende av det ultrapopulära spelet.

Två år efter att Honour of Kings lanserades har mer än 200 miljoner kineser registrerat sig som spelare och ungefär 80 miljoner av dem spelar varje dag. Det betyder att Honour of Kings är det mest populära videospelet för mobiltelefoner i hela världen.

Social press

Honour of Kings är ett rollspel som spelas på smarttelefoner. Spelet baserar sig på historiskt viktiga personer som kineserna läser om i skolan.

Honour of Kings anses vara ett socialt spel, för vanligen spelar man med vänner och kolleger som är förenade via telefonerna. Via den kinesiska versionen av Facebooks WhatsApp och WeChat kan spelarna kommunicera med varandra.

Också många kineser som förr inte var intresserade av video- eller dataspel spelar nu Honour of Kings. De säger att spelet är det främsta samtalsämnet på deras arbetsplatser, så de är rädda för att bli utstötta ifall de inte spelar.



Screenshot på en Youtube-video där någon spelar Honour of Kings. En screenshot från en video på Youtube av mobilspelet Honour of Kings.

Tvivelaktig rankning

Honour of Kings är utvecklat av ett av Kinas mest framgångsrika privatföretag, Tencent. Företaget har också utvecklat WeChat som används av hundratals miljoner människor.

Tencent betygsätter spelarna, och var och en kan följa med hur duktiga deras WeChatvänner är. Det här sätter press på spelarna att bli bättre och bättre.

Många kineser har gjort sig rika genom att på internet ge lektioner i spelet. Det har också framkommit att en del förmögna kineser fuskar genom att anställa en skicklig spelare att spela i deras namn.

Förtvivlade föräldrar

Majoriteten av spelarna är tonåringar. En allt större del av dem blir beroende av Honour of Kings.

- När min son kommer hem från skolan går han bums till sitt rum för att spela. Jag kan inte kontrollera honom. Han ägnar nästan all sin fritid åt spelet, beklagade en mamma sig nyligen under en tv-intervju.

Mammans son är femton år gammal. Nästan alla hans klasskamrater spelar också Honour of Kings, så han upplever att han inte kan vara deras vän om han inte spelar själv.

Nya tidsgränser

Folkets dagblad framförde sin kritik av Honour of Kings efter att det kom fram att spelet har gett upphov till flera tragedier. En 13 år gammal pojke begick till exempel självmord efter att hans far förbjöd honom att spela, medan en sjuttonåring fick en hjärtattack efter att han hade spelat 40 timmar i ett sträck.

Kritiken föranledde Tencent att införa spärrar som begränsar speltiden. Yngre än tolvåriga barn kan inte längre spela mer än en timme per dag och 12–18-åringar kan spela högst två timmar per dag.

Företagsamma kineser ger nu mot betalning på internet råd om hur man kan kringgå de här spärrarna. Några av dem har på nolltid skaffat sig hundratusentals kunder.