Unik utgrävning ner i Finlands första stad

Det hörs ett lätt skrapande ljud nerifrån en grop. Där sitter sex damer tätt intill varandra djupt koncentrerade på att putsa bort jordlager efter jordlager med försiktiga borstningar.

– Jag tycker det är jätteintressant att veta att här rörde sig och bodde människor ännu för 200 år sedan, säger Tina Pettersson-Mäki från Nagu. Jag hoppas hitta någonting, någonting som gör också arkeologerna glada.

Och det gör hon genast. Pettersson-Mäki hittar först något som ser ut som en ring, men det visar sig vara en del av en trädgårdsslang. Men sedan hittar hon en bit av en keramikkruka, och då blir arkeologerna mycket glada.

Fem frivilliga gräver försiktigt fram det medeltida Åbo i en grop På museet Aboa Vetus & Ars Novas gård, Bild: Yle/Linus Hoffman

Pettersson-Mäki deltar i en arkeologikurs, som är öppen för allmänheten. Historieintresserade har den här veckan en sällsynt möjlighet att delta i arkeologiska utgrävningar i centrum av Åbo, vid den gamla Kloster Ågatan, där museet Aboa Vetus & Ars Nova finns i dag.

Fågelvägen är det inte ens 300 meter till Åbo Domkyrka. Det är sällan man får uppleva utgrävningar så här nära centrum av Finlands första stad.

– Vi vet att det fanns två stenhus här vid tiden för Åbo brand, år 1827, förklarar arkeolog Ilari Aalto vid Aboa Vetus & Ars Nova. Vi gör en förundersökning av de två medeltida stenhusruinerna, och vi har redan hittat många intressanta föremål.

Aalto visar upp en tärning gjord av ben, två mynt, delar av kritpipor med en vacker stämpel som visar vilken holländsk piptillverkare de kommer från, skärvor av tallrikar samt fönsterglas och metall som smultit i branden.

Som skraplotter där alla vinner

Samtidigt fortsätter de sex kursdeltagarna att skrapa fram nya föremål.

– Åbo brand var så total att folk tappade tallrikar och andra föremål, och dem kan vi nu se resterna av. Vi kan lova att alla som deltar i kursen hittar något, säger Aalto.

Arkeologen Elina Mattila och Hanna-Maija Saarimaa sållar jord för att hitta eventuella fynd i den arkeologiska utgrävningen vid museet Aboa Vetus & Ars Nova. Arkeologen Elina Mattila och Hanna-Maija Saarimaa sållar jord för att hitta eventuella fynd i en arkeologisk utgrävning vid museet Aboa Vetus & Ars Nova. Bild: Yle/Linus Hoffman

Museet försökte samla in pengar för utgrävningarna genom gräsrotsfinansiering, men Aalto tror att man började alltför sent. Man hade hoppats få in pengar för publika arkeologiska utgrävningar tör hela sommaren, men pengarna räckte bara till en vecka.

– Vädret har i sommar varit perfekt, inte för varmt och inte för regnigt, säger en glad Aalto. Ändå är kurserna inte fullbokade. Jag vet inte varför.

Men de som har kommit på kursen har varit mycket intresserade. Pettersson-Mäki hade inga förväntningar, utan var beredd på att gräva och hjälpa till.

– Jag är kanske mest intresserad av tidig historia, stenåldern och bronsåldern, men så långt ska vi inte gräva, säger Pettersson-Mäki nerifrån gropen.

Platsen har varit bebyggd sedan 1200-talet, och meningen är att gräva sig neråt förbi Åbo brand och längre bakåt i historien.

Det finns fortfarande platser kvar på den arkeologiska kursen. De sista dagarna är på torsdag, fredag och måndag. Den som är intresserad ska kontakta museet Aboa Vetus & Ars Nova.