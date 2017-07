Varför säljs souvenirer med isbjörnar på i Helsingfors?

Souvenirer med isbjörnsmotiv säljs till turister i Helsingfors. Enligt en försäljare görs det för att det finns turister som tror att det finns isbjörnar i Finland.

Ute i världen cirkulerar många stereotyper om Finland. En av stereotyperna är, något karikerat, att det springer omkring isbjörnar på gatorna i Helsingfors.

För en finländare är det svårt att förstå att någon kan tro att det finns isbjörnar i Finland överhuvudtaget.

Med anledning av det här begav sig Yle Huvudstadsregionen ut på Helsingfors gator för att höra om turister faktiskt tror att man kan få syn på isbjörnar på gatorna i Helsingfors.

– Nej, jag är nog helt säker på att det inte finns isbjörnar här, säger Eskandar från Pakistan, som är i Finland för första gången.

Han tror att många kopplar ihop isbjörnar med Skandinavien och Norden och därför också Finland. Men åtminstone är han tvärsäker på att det inte finns isbjörnar i Helsingfors.

Inte heller Maria från Angola, som också är här för första gången, tror att det finns isbjörnar i Helsingfors – fast hon är lite osäker.

– Ojdå, jag gissar att det inte finns isbjörnar här. De finns kanske i Alaska men inte här, skrattar hon.

Maria från Angola, vågar påstå att det inte finns isbjörnar i Helsingfors. Turist från Angola i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Kaski

Hon jämför isbjörnar i Helsingfors med att många felaktigt tror att det finns lejon i Angola.

Souvenirerna föreställer det kunden vill ha

Något som kanske bidrar till stereotyperna är alla de vykort som turisterna skickar hem till släkt och vänner och de souvenirer som de köper med sig hem.

Många av souvenirerna som säljs i Helsingfors föreställer julgubben, renar, vargar och till och med isbjörnar förekommer som motiv. De har ingen anknytning till Helsingfors – och isbjörnar finns inte ens i Finland.

Jag tror att det säljs souvenirer med isbjörnar på för att det faktiskt finns turister som på fullaste allvar tror att det finns isbjörnar här. ― Mikko Kukkarainen, försäljare i souvenirbutik

– Jag tror att det säljs souvenirer med isbjörnar på för att det faktiskt finns turister som på fullaste allvar tror att det finns isbjörnar här, säger Mikko Kukkurainen, som jobbar i en souvenirbutik på järnvägsstationen i Helsingfors.

Han säger att de allra vanligaste motiven är, vid sidan av vyer från Helsingfors, naturmotiv som härstammar från Lappland.

– De asiatiska turisterna är väldigt intresserade av naturen och glesbygden i Finland och därför är naturmotiv från Lappland så populära, säger Kukkurainen.

Mikko Kukkurainen, som jobbar i en souvenirbutik på järnvägsstationen, säger att många är intresserade av den finska naturen. Försäljare i souveniraffär i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Kaski

"Sådant säljs eftersom kunderna vill ha det"

Simo Santalahti, som driver en souvenirbutik nära Tempelplatsens kyrka, säger att de motiv som säljer mest är julgubben, renar, älgar och domkyrkan i Helsingfors.

– Vi säljer sådana motiv för att turisterna helt enkelt är intresserade av dem, säger han.

Juan, från Colombia, är också säker på att det inte finns isbjörnar i Helsingfors. Han håller med Santalahti och säger att han tror att souvenirer föreställande overkliga saker är till salu eftersom det är det som kunderna vill ha.

– Så klart isbjörnar inte finns här, säger Juan från Colomiba med säkerhet. Turist från Colombia i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Kaski

Han har inte hunnit besöka någon souvenirbutik ännu, men säger att han gärna köper souvenirer som är sanningsenliga.

– Jag vill inte köpa något med en isbjörn på, eftersom jag vet att det inte finns isbjörnar här, säger Juan.

Inga isbjörnar i Helsingfors, men kanske renar

När Santalahti blir tillfrågad om han tänker på hurdan bild av Helsingfors han, i egenskap av näringsidkare inom turistbranschen, är med och skapar ute i världen svarar han att en enskild försäljare inte kan tänka i sådana banor, utan istället koncentrera sig på försäljningen.

– Vi säljer den bild av Helsingfors och Finland som turisterna vill ha, säger han.

Det inkluderar alltså renar, älger och julgubben i Helsingfors.

Julgubben används flitigt som motiv i turistbutiker i Helsingfors. Julgubbe utanför souveniraffär i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Kaski

Suzy från Mexiko, som är här på kryssning, tror inte att det finns isbjörnar i Helsingfors, men hon blir osäker på om det finns renar här eller inte eftersom hon har sett många renskinn i butikerna.

– Det kan ju vara bra att veta, säger hon glatt när Yle Huvudstadsregionen upplyser henne om att renarna bor i de norra delarna av Finland och inte här.

Mexikanska Suzy, som är här på kryssning, trivs i Helsingfors. Mexikansk turist i Helsingfors. Bild: Yle/ Christoffer Kaski

Stereotyperna om Finland många

Kukkurainen berättar att han faktiskt har blivit tillfrågad av turister - från USA - om just isbjörnarnas vara eller icke vara i Finland.

– Jag minns en gång när ett gäng amerikaner frågade hurdan den finska naturen är och om det på riktigt finns isbjörnar i norra Finland, säger han.

Också Santalahti berättar att det ofta är turister från USA som frågar. Han minns ändå inte att någon frågat om isbjörnar.

– En gång var det en amerikansk turist som frågade om vi odlat våra apelsiner själva och när jag svarade nekande så sa han "oh, you get those from Paris and stuff", ni får dom från Paris och sånt, säger Santalahti.