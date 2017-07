Festivalen Down By The Laituri siktar på nytt publikrekord

På torsdagen inleds musikfestivalen Down By The Laituri i Åbo. Precis som förra året arrangeras DBTL på Idrottsparkens övre plan.

Förra året lockade det tre dagar långa musikevenemanget totalt över 13 000 besökare, vilket också var publikrekord för DBTL. Förhandsbiljetterna har gått åt bättre i år jämfört med förra året. Dessutom är alla VIP-biljetter för torsdagen och lördagen redan slutsålda.

Det finns 5000 biljetter för varje enskild kväll och Lauri Ruotsalo, ansvarig för festivalens marknadsföring, säger till Yle Åboland att man nu därför siktar på att slå nytt publikrekord.

Jenni Vartiainen uppträder på torsdagen klockan 20:30. Jenni Vartiainen Bild: Warner Music Finland

Robin, Jenni Vartiainen, Apulanta, Juha Tapio, Paula Koivuniemi och Eppu Normaali är några av de artister som uppträder på årets DBTL.

Även Eurovisionsvinnaren från år 2015, svensken Måns Zelmerlöw, kommer att uppträda i Idrottsparken. Konserten på DBTL är Måns Zelmerlöws enda konsert i Finland i sommar.

Festivalens vd Henri Kulmala säger att den finska sommarfestivalen är intensiv och konkurrensen om artisterna följaktligen hård.

- Vi har utgått från tanken att vi vill ha finska toppnamn inom rockmusik, utgående från en publik som har en genomsnittlig ålder på 30 år och uppåt. Det är ingen barnfestival, men så har vi också Åbosonen Robin så det är inte bara fråga om äldre band.

Måns Zelmerlöw sjunger för Åbopubliken på fredagen. "Jag var här senast 2008!" Bild: Yle/Patric Westerlund

DBTL firar 30 år - vill inte tillbaka till åstranden

Down By The Laituri firar i år sitt 30-årsjubileum, och under den tiden har festivalen ordnas på flera olika ställen runt om i Åbo. Åstranden vid Åbo Stadsteater var skådeplats för festivalen innan flytten till Idrottsparken, men på grund av teaterrenoveringen flyttades festivalen till Idrottsparkens övre plan.

- Mycket har förändrats på 30 år och det här är inte längre något talkoarbete. På samma gång har festivalen blivit mer städad och trivsam. På övre plan kan vi satsa på högre bekvämlighet, till exempel med riktiga toaletter, menar Kulmala.

Vill ni återvända till åstranden om ni i framtiden får en sån möjlighet?

- Jag tror inte att DBTL kommer tillbaka dit. Området vi hade där är också mindre till ytan än övre plan. Som arrangör fick man dessutom ganska mycket negativ feedback där.

Man kan tycka att namnet Down By The Laituri är lite missvisande då festivalen nu ordnas på en idrottsplan, men Kulmala vill ändå hålla fast vid det.

- Det är ju bara ett stenkast ifrån ån så man får tänka sig att bryggan sträcker sig lite längre.