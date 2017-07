Per Gessle var kommunalt anställd trubadur och väckte folk ur koma

Per Gessle är på gång igen. Sommarturné som landar i Finland i augusti. Per Gessle fotograferad framför gammal amerikansk bil. Bild: Anton Corbijin

Han är en musiknarkoman. Han har levt och andats musik sedan han var barn. Per Gessle är dessutom den enda artisten som har klarat av att hålla tre olika karriärer på gång samtidigt och han har lyckats med dem alla.

Han startade med Gyllene Tider och då de gör sina comeback-konserter fyller de stora stadionarenor i bästa Springsteen-stil.

Tillsammans med Marie Fredriksson blev Roxette större än självaste Abba i USA. Duon lyckades få hela fyra låtar på första plats på singellistan. Och under åren har han som soloartist gett oss många odödliga popklassiker på svenska.

Men ingenting har kommit gratis.Han har varit otroligt envis och inte gett upp i första taget. Och intresset för musik vaknade tidigt. Innan han fyllde 10 år hade han redan en skivsamling på 100 album.

- Ja, de är ju litet pinsamt men jag hade den absolut största skivsamlingen i mitt umgänge, avslöjar Gessle då vi träffades en eftermiddag i Stockholm för att prata om hans musik, liv och karriär.

Det var ju så att man spelade de där ljuden om och om igen och jag brukar också säga att jag vill skapa musik som man vill höra igen och igen och igen ― Per Gessle

Häftiga sound

Många av skivorna köpte han av sin bror, som var sju år äldre, och ofta utan pengar till cigarretter. Då passade Per på att göra sina första investeringar i musik. Och det var inte vilka skivor som helst.

Och det var en tur att hans bror hade bra musiksmak. På skivhyllan fanns Lovin´ Spoonful, Yardbirds och dylika 60-tals ikoner. Och Per medger att det var genom de skivorna som han fick sina första ljudmässiga aha-upplevelser. Pengar förtjänade han genom att dela ut Kvällsposten på lördagar.

- Jag blev väldigt tidigt fast i musiken. Då jag var 8 år så lyssnade jag på The Beatles vita album och Bob Dylans Blonde on blonde. Dessutom fick jag ju stora aha-upplevelser av vissa sound som till exempel gitarren på Dizzy Miss Lizzy med The Beatles, virveln i End of the day med The Kinks. Det var ju så att man spelade de där ljuden om och om igen och jag brukar också säga att jag vill skapa musik som man vill höra igen och igen och igen.

George Harrisons gitarrsound i Dizzy Miss Lizzy gjorde ett bestående intryck på den unga Per Gessle. The Beatles Bild: EMI

Trögt i starten

Och visst har Per Gessle spelat in en massa hitlåtar. Roxette har sålt över 70 miljoner skivor. Han har byggt upp ett enormt musikimperium och samtidigt sett till att pengarna för rättigheterna kommer till något av de förlag som han äger och driver.

Men starten var allt annat än lätt. 1978 spelade Gyllene Tider in en självbekostad skiva som de skickade till alla skivbolag. De flesta skrev tillbaka och alla tackade nej. Bland avsändarna finns storheter inom svensk musikhistoria som Anders Burman, Stikkan Andersson, Björn & Benny, för att nämna några. Per Gessle har sparat många av breven och de finns nu inramade och hänger i Roxette-muséet i Gessles hotell Tylösand.

Det lät ju fantastiskt, helt magiskt, men inte kunde vi ana det skulle bli någon större succé ― Per Gessle om inspelningen av första Gyllene Tider skivan.

Men på EMI fanns Kjell Andersson som tycket att det fanns något speciellt i gruppen från Halmstad. Han gav dem möjlighet att komma och spela in några låtar i bolagets egen studio och det blev så småningom dags att spela in första albumet. Men att det skulle bli succé hade ingen en aning om då de var i studion.

- Jag tror vi alla ännu var i sån chock över att vi hade fått ett skivkontrakt. Vi var i Stockholm och vi bodde på ett riktigt ökenhotell och allt var så jäkla lågbudget. Vi åkte tunnelbana ut till Skärmarbrink där vi spelade in i EMI:s lilla studio som ingen annan ville jobba i. Jag kommer ihåg att vi varje dag åkte hem till hotellet för att lyssna på vad vi hade gjort och det lät ju fantastiskt, helt magiskt, men inte kunde vi ana det skulle bli någon större succé.

Kommunalt anställd trubadur

Då Per Gessle var 17 år fick han tillsammans med en kompis anställning på landstinget i Halmstad som trubadur. De åkte runt till åldringshem och sjukhus och spelade och sjöng för gamla människor. Repertoaren var en blandning av Drömmen om Elin, Svarte Rudolf, Streets of London men de kunde också skjuta in en och annan CCR-klassiker.

- Vi var säkert de enda heltidsanställda kommunala trubadurerna i hela landet, säger Gessle och skrattar åt minnet och plötsligt kommer han ihåg en speciell anekdot.

Varje vecka fick de en lista på de platser som de skulle besöka. En dag skulle de till Lasarettet i Halmstad/Långvården. Det var en ny plats för dem och då de anlände var det ingen som tog emot dem men de plockade fram sina gitarrer och började spela.

De tyckte nog att det var aningen konstigt, för i den stora salen fanns det bara två sängar och personerna i dem tog inte någon större notis om de unga trubadurerna.

- Vi slog oss ner mellan sängarna och spelade Proud Mary och samtidigt kommer det en sköterska in och frågade vad vi gör där!? I samma ögonblick sätter sig den ena av patienterna upp i sängen och tittar på oss och sköterskan blir alldeles chockad. Det visade sig att vi hade kommit till fel plats och i den här salen låg det två patienter som legat i koma en längre tid, berättar Gessle.

Sköterskan hade blivit helt ifrån sig och trubadurerna smusslades snabb ut från salen och in kom en hel läkarkår för att konstatera att ett litet under hade skett med den ena patienten.

- Det var ödet som ville att vi skulle vara där och det här är väl ett bevis på vilken styrka det finns i musiken, säger Per Gessle.

Per Gessle karriär började som kommunalt anställd trubadur i tonåren. Per Gessle spelar gitarr Bild: Mostphotos/Jörgen Steen

Fokus på Per Gessle del 1 onsdag 26/7kl 20.03. Repris lördag 29/7 kl 13.03