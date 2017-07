Gonorré ökar - fler fall hittills i år än under de flesta hela åren det här århundradet

Hittills i år har 211 personer testat positivt för gonorré inom HNS. Antalet är redan nu fler än under de flesta hela åren under 2000-talet. Bara i fjol var antalet högre under hela året. De flesta smittade är män och i över hälften av fallen där män blivit smittade har smittan överförts då män har haft sex med varandra.

Antalet fall av gonorré, som har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), är redan nu nära det totala antalet för i fjol. I år har 211 personer hittills testat positivt för gonorré, under hela förra året var det 270 personer.

Åren 2010-2015 var det under 200 fall per år inom HNS.

Enligt Kirsi Liitsola, specialist vid Institutet för hälsa och välfärd THL, kan ökningen bero på ett flertal olika saker.

Dels har ett kombinationstest, där det är möjligt att testa sig för både klamydia och gonorré samtidigt, gjort att fler fall uppdagas. Dels är det, till exempel i Vanda, nuförtiden möjligt att testa sig för könssjukdomar så att man gör ett urinprov hemma som skickas till laboratoriet där provet analyseras för att se om det innehåller gonorré eller klamydia.

Enligt Liitsola kan det här ha medfört att tröskeln för att testa sig blivit lägre.

– Dessutom kan det vara så att människor har mera oskyddat sex med varandra, säger Liitsola.

Flytningar och smärta

Gonorré är en icke-kronisk könssjukdom, som kan botas med antibiotika. De vanligast förekommande symptomen är att det svider när man går på toaletten, flytningar från slidan eller penisen eller smärta i pungen efteråt eller smärta i halsen efter oralsex.

Sjukdomen gonorré kan också vara symptomfri.

De allra flesta som blivit smittade är finländare som blivit smittade i Finland. Vanligast är gonorré i åldersgruppen 20-35 år.

I ungefär 80 procent av fallen är det män som blivit smittade. Och i över hälften av de fall där män blivit smittade har smittan överförts då män har haft sex med varandra.

Könssjukdomen smittar både vid oskyddat vaginalt, analt och oralt sex.

Klamydia vanligast

Också antalet fall av syfilis inom HNS kan bli lika högt som i fjol. Redan nu har 54 fall av syfilis uppdagats, medan antalet i fjol var 104. 2015 var antalet 118 och 2014 117.

Enligt Liitsola är det ändå svårt att skilja på gamla och nya fall av syfilis. I statistiken syns både nya fall och gamla behandlade fall, speciellt sådana fall där utlänningar har smittan.

När det gäller övriga könssjukdomar, som klamydia, HIV och aids, ser antalet fall inte ut att öka i år från tidigare år.

Klamydia är den överlägset vanligaste könssjukdomen. Antalet fall inom HNS var i fjol omkring 4 800. I år har antalet hittills varit omkring 2 500.

Antalet fall av HIV brukar ligga på omkring 100 per år inom HNS. En tiondedel utvecklas till aids.

Bästa sättet att skydda sig mot könssjukdomar är genom att använda kondom vid oralt, vaginalt och analt samlag.