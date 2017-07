Över nio år i fängelse för dråp i Munkshöjden

Det är främst män på 20-35 år som har gonorré.

Hittills i år har 211 personer testat positivt för gonorré inom HNS. Antalet är redan nu fler än under de flesta hela åren under 2000-talet. Bara i fjol var antalet högre under hela året. De flesta smittade är män och i över hälften av fallen där män blivit smittade har smittan överförts då män har haft sex med varandra.