Feministiska partiet laddar inför riksdagsvalet 2019: ”Vi kan bli stora”

Suomessa keskustellaan siitä, pitääkö presidentin olla syntynyt Suomen kansalaiseksi. Laura Huhtasaari on perussuomalaisten presidenttiehdokas. Saksassa on sunnuntaina parlamenttivaalit. Maahanmuuttajalapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan yhtä hyvin kuin suomalaiset lapset. Sää on lämmin.