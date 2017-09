Inbrott i Norrskatapuben mitt på ljusa dan – starksprit och öl stals

Under lördagen var det inbrott i Norrskatapuben Martín. Tjuven tog spriten och lämnade glassplitter.

Då krögaren Marina Wasastjerna gick in i sin pub möttes hon av en otrevlig överraskning. Golvet var täckt av glassplitter och spritflaskorna var borta. Någon hade brutit in sig i puben medan hon varit borta. Det var på lördag kväll som hon upptäckte inbrottet. Hon hade varit inne på puben under morgonen och det betyder att tjuven eller tjuvarna varit där mellan klockan 10 och 19.

Hela flaskor med starksprit var borta, likaså öl och long drink som fanns i puben. Det enda som inte dög var flaskorna med mousserat och de redan öppnade spritflaskorna. Kassan hade hon tömt och lämnat öppen, men också den hade tjuvarna kollat. Av spåren att döma hade de tagit sig in köksvägen efter att ha krossat två fönster med ett skorstensrör som fanns i grillen utanför.

Puben finns i hembygdsföreningens hus och har haft öppet under lördagar. Det är första gången som det är inbrott i huset, berättar Wasastjerna. Otursamt var att hon hade bunkrat upp med lite mer alkohol än vanligt eftersom Alko i Nagu stängt för två veckor.

Hon ringde Pargaspolisen direkt, men de var just då i Åbo och hade inte möjlighet att ta sig till Norrskata. Hon räknar med att kunna öppna normalt på lördag nästa vecka.