NFL-spelarna protesterade mot Trump – nobbade nationalsången

New England Patriots.

New England Patriots protesterade mot Donald Trumps uttalanden. New England Patriots. Bild: AFP / Lehtikuva

Donald Trump har hamnat i ordkrig med amerikanska idrottsstjärnor. Under kvällens NFL-omgång visade spelarna vad de tycker.

Under helgen har USA:s president Donald Trump flera gånger gått till attack mot amerikanska idrottare. Bland annat har Trump via sitt Twitterkonto motsatt sig att idrottare har knäböjt under den amerikanska nationalsången som en aktion mot rasismen mot afroamerikaner i landet.

Respektlöst beteende, enligt Trump.

Presidenten verkar få rejält motstånd från idrottsrörelsen. Under helgen har de amerikanska sportstjärnorna tagit avstånd från Trump – och nu har protesterna accelererat i styrka.

"Ingen ska få påverka vår agenda"

Kvällens NFL-omgång har kantats av reaktioner på Trumps uttalanden. Före avspark i en NFL-match i Storbritanniens huvudstad London mellan Jacksonville och Baltimore valde spelarna att knäböja vid den amerikanska nationalsången. Däremot reste man sig då den brittiska startade.

Jacksonville Jaguars spelare knäböjde i London. Jacksonville Jaguars, NFL. Bild: Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Liknande knäböjningsprotester har synts vid matcher i USA. Pittsburgh Steelers spelare valde att stanna kvar i omklädningsrummet under nationalsången för att inte tvinga spelarna att välja.

– Människor ska inte behöva välja. Ingen ska få påverka vår agenda, säger Steelers tränare Mike Tomlin.

"Är djupt besviken"

Protesterna stöds av spelarföreningen. NFL-kommissionären Roger Goodell skriver i en tweet att man kommer att visa en reklam som framför budskap om mångkultur och delade värderingar.

New England Patriots ägare Robert Kraft, som har gett sitt stöd till Trump tidigare, fördömer presidentens uttalanden.

– Jag är djupt besviken över tonen i presidentens kommentarer. Jag är stolt över att vara kopplad till spelare som gör så mycket för vårt samhälle. Deras insatser både på och utanför planen för människor samman och förstärker vårt samhälle.

– Det finns inget som förenar folk lika mycket som idrott. Våra politiska ledare kunde lära sig en massa om lagarbete och förmåga att jobba tillsammans mot ett mål. Våra spelare är omtänksamma och jag står bakom deras rätt att fredfullt påverka på det sätt som de känner ger mest effekt.

Hoppa över Twitterpostning

Statement from #Patriots Chairman & CEO Robert Kraft: pic.twitter.com/f5DJeK0Woj — New England Patriots (@Patriots) September 24, 2017

Kraft får stöd av San Francisco 49ers ägare Jed York.

– Presidentens känslokalla och stötande kommentarer är motsatsen till vad det här fantastiska landet representerar.