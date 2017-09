Recension: Nära möten i improviserad pjäs på Wasa Teater

Vi bad om tre recensioner av en pjäs som ännu inte fanns.

Radioteaterns nyaste pjäs är skriven utgående från tre påhittade recensioner av ett hörspel som ännu inte fanns. Jag tycker att ...And nobody else but you är en underbar föreställning, skriver Jessica Edén. Återstår att se om kritikerna känner igen sina egna texter.