Det här minns ni av X3M - Janne Grönroos förlorade tävlingar och någon vann en stavmixer på nittiotalet

Flera av historierna ni skickade in handlar om då programledaren Janne Grönroos har förlorat tävlingar. Janne Grönroos i toga, Isa Mårtenson i cowboydräkt och Ted Forsström i en rymddräkt. Bild: YLE/Jyrki Valkama

Någonstans ute i Svenskfinland finns en c-kassett med inslag från något som kallades Radio Hemorrojd. Här är era minnen från våra tjugo år. Fortsätt skicka in bidrag.

Vann över Janne i El Duello

"Bästa minnet är förstås när jag vann över Janne i El Duello, fåglar var ämnet."

- Robert

Tack vare Tommy Nordlund vågar jag leva exakt som jag är

"Mitt bästa x3m minne är egentligen en person.

Tommy Nordlund.

Tack vare honom vågar jag leva exakt som jag är idag. Han var en frisk fläkt när han började jobba på kanalen och "avdramatiserade" snabbt det här med att vara gay och österbottning.

Han har under sina år delat med sig av ytterst privata saker som gjort det lättare för oss andra att vara oss själva, känna oss normala.

Vet att jag pratar för många, flera refererar till honom i den lilla men dock existerande gaycommunityn i Pampas. Och att han är en snygging är ju bara pricken på i:et. ;)

Hoppas du/ni som läser detta söker reda på honom och GER HONOM EN STOR KRAM från oss alla vars liv han har berört.

Hoppas även han tröttnar på att vara producent, han behövs i etern!"

- Magnus

Tommy Nordlund lägger näsan i blöt på näsdagen 2016. Är det Tommy eller är det Jokern? Bild: Björn Karlsson/Yle

Då Janne förlorade i tävlingar

"Minns alla tävlingar som Succémorgon ordnade men allra bäst minns jag Jannes och Teds tävlingar. Speciellt roligt var det när Janne förlorade men det var ju inte så ofta tyvärr."

- Pernilla

Ted drack ricinolja

"Det jag kommer att minnas i en evighet var när Janne fick lurat Ted att svepa ett glas ricinolja.

Sitter ännu och väntar på att Ted ska komma tillbaka med den ultimata hämnden. Typ lura Viagra i Janne innan han ska på slottsbalen vore väl lämpligt. :) "

Pampush

Alla satt kvar i bilen

"Under min tid i skolåldern låg skolan på min morsans arbetsväg, så hon brukade droppa av mig vid skolans busshållplats varje morgon. Det första vi gjorde när vi steg in i bilen var att sätta på A-laget, Succémorgon, X3M morgon, eller vad än programmet råkade heta just då.

Vi måste alltid vänta tills programledarna hade pratat klart och nästa låt börjat innan jag kunde stiga ur bilen och gå in till skolan.

Det här var en tradition som höll i sig från lågstadiet tills jag fick eget körkort. Den håller i och för sig fortfarande, när jag nu i vuxenlivet kör någonstans.

Jag kan inte kliva ur bilen förrän nästa sång börjat, för då missar jag ju några sekunder av X3M. All kärlek till er."

- Trogen lyssnare

Hela verkstaden lyssnade på Pleppo

"Minns då radio pleppo sändes på fredag eftermiddag. Alla radion skruvades upp i verkstaden då. Piggade upp humöret med allt humor som finns i pleppo."

- Martin

De unga och glada killarna Ted Forsström och Kaj Korkea-aho stod bakom Radio Pleppo. Ted Forsström (vänster), Kaj Korkea-Aho (höger) Bild: Yle videostill

Demonstrationerna räddade X3M

"Mitt bästa X3M-minne är när vi demonstrerade emot att X3M skulle läggas ner utanför YLE. Bland annat skanderade vi "Jungner kom ut, vi har kex".

Efteråt rapporterade medier att demonstrationen var mer högljudd än finländska demonstrationer brukar vara.

Isa Mårtenson intervjuade oss men vi var för andfådda efter alla ringdanser för att svara fiffigt.

Demonstrationen mobiliserades snabbt av Svensk Ungdom och gemenskapen var fin fast Jungner aldrig kom ut och åt kex, eller talade med oss om hur viktig kanalen är för finlandssvenska ungdomar."

- Deltagare

Jungner kom ut, vi har kex! ― Demonstranter utanför Yle

Shortsindex i B-laget

"Jag minns när B-laget körde shorts-index på sommaren från Åbo torg."

- Fula_chillaren

Janne eller Nicke på Nykarleby torg?

"Om jag minns rätt var det på Nykarleby torg finalen gick av stapeln i den tävling som gjorde att Janne halkade in på extrem? Eller om det var Nicke.

En av dem iallafall! Jag var där! Jag såg det!! :D

Sedan minns jag tydligt en liten whiteboard vi hade hemma där min mamma hade skrivit in vilken dag och vilken tid den nya radiokanalen Radio extrem skulle starta.

Men det bästa minnet är förstås tiden på extremcommunityn. Min man och jag träffades via extremchatten också, och sedan visade det sig att jag en gång i tiden plockat upp en flaskpost som han hade skickat iväg från sin villa.

Vi kände alltså inte varandra före, men extremcommunityn förde oss samman."

- yona

Min man och jag träffades via extremchatten ― yona

Communityträff 2010. Okända personer på communityträff 2010. Bild: YLE

Nya vänner på communityn

"Det bästa var nog communityn där man fick en massa nya vänner för lång tid framåt. Saknar nog detta mest med hela x3m. Efter det har det bara gått neråt."

- Fantastix

Ole Holmberg, Hans-Åke Manelius och Kjell Ekholm visar upp datorn som planerar musik på Radio Extrem. Bild: Klipp från HBL / Vision 1998

"- Har du varit otrogen? - Nåjooo"

"I X3M:s begynnelse (första vintern?) kom reportrarna ut till lyssnarna, t.ex. till Olliskön (Oliver´s Inn i Vasa) en fredagskväll, för att göra random gallupar.

Min kompis och hans nya flickvän stod i kön och väntade och Filippa vad-hon-nu-hette (tror jag) hoppade på honom och frågade om han någonsin varit otrogen.

"Nåjoo, nou ha he väl hänt se nou", svarade han sådär socialt trevligt, varpå hans flickvän ögonblickligen förvandlades till draken strax innan den sprutar eld.

Synd att den blicken inte syntes i radio. "Neee... älskling, inte mot DIG såklart, det var en gaaammal flickvän, jag skulle aldrig göra så mot dig, neeever..." hasplade han ur sig snabbare än en pulversläckare - i direktsändning.

Filippa skuttade glatt vidare och jag tillbringade resten av kvällen med att försöka medla i deras förhållande."

- Det hände sig en gång i Olliskön

Sparade Radio Hemorrojd på C-kassett

"Börjar väl bli nästan tjugo år sedan, d.v.s. riktigt i X3Ms början, men Radio Hemorrojd som man lyssnade på fredagsnatten varje vecka var väldigt roligt.

Det var ett fem minuters sketchinslag som kom i ett program som jag inte minns namnet på mera, runt 23-tiden på kvällen.

Jag råkade vara i just rätt ålder för denna juvenila humor. Den östnyländska dialekten var skoj. Antar att det var KjellHell och Marcus Roselund som gjorde rösterna.

Har kanske två avsnitt bandade på C-kassett, men det skulle nog vara jäkligt kul ifall YLE skulle hitta dessa klipp i sina arkiv och dela med sej."

- Donitsdynan

Vann en stavmixer

"Jag vann en stavmixer (?!?) i slutet på nittiotalet med X3M-klistermärke på, minns tyvärr inte vad tävlingen gick ut på eller i vilket program."

- Petra

Byggde garage och lyssnade på Johannes 1:1

"Jag byggde garage kanske år 2002 och lyssnade alltid på Johannes 1.1.

Många fina radarpar har sett dagens ljus på X3M, men för mig kommer ingen att toppa Peter Lüttge och Stan Saanila."

- Kristian W

Johannes 1:1 valde ett bibliskt bildspråk för promotionmaterialet. Johannes 1:1

Jukka Isojoki censurerar låt

"Nån gång på 90-talet ledde Jukka Isojoki nån form av önskeprogram. Nån önskade en låt, som visade sig vara "Helan och Halvan...". Låten avbröts i mitten p.g.a. språkbruket."

- JE

Ett tidnigsurklipp med två lättklädda kvinnor och programledaren Jukka Isojoki. Bild: Faksimil

Nyheter från Minoritetsbyrån kl 13.05

"Det som jag skrattat allra mest åt är när Lasse Grönroos drog sina nyheter från Minoritetsbyrån kl. 13.05."

- FF Jaro

Ek & Kronström debatterar Whitesnake

"Det jag minns bäst av x3m under åren är ju nog morgonprogrammen, absolut bäst har ju Anne och A-laget samt Succémorgon med ursprungskonstellationer varit, de har verkligen tagit fram många skratt och gett en bra start på dagen!

Specifika minnen jag kan hänvisa till så var ju Önska med Ek&Kronström och diskussionen huruvida Whitesnake var bättre med eller utan Micky Moody som gitarrist...

Personligen vill jag hävda att dom blev bättre med John Sykes istället. Förövrigt så har Önska aldrig varit så bra som då, Kronströms kunnande kring musik var en fröjd för örat."

- Torsten

Fler minnen?

Väcker det här dina minnen? Skicka in fler historier! Har du roliga bilder får du gärna skicka dem till x3m.web@yle.fi