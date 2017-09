Morgonkollen: Ny verklighet i Tyskland efter valet, ovanligt varmt för årstiden, dags för studentskrivningar i matematik

Vi berättar vad som har hänt medan du sov och uppdaterar dig för dagen.

Utrikes:

I Tyskland vaknar man idag upp till en ny politisk verklighet. I gårdagens val tog sig det högerpopulistiska Alternative für Deutschland in i förbundsdagen. Resultatet var en besvikelse för Tysklands förbundskansler Angela Merkel och hennes regeringskoalition. Det tyska valresultatet bromsar EU-integrationen, enligt vår Europakorrespondent Daniel Olin.

USA:s president Donald Trump har givit en order om ett nytt inreseförbud - den här gången på obestämd tid. Det förra inreseförbudet löpte ut inatt. Trump har lagt till Venezuela, Nordkorea och Tchad på listan över berörda länder, medan Sudan har tagits bort från listan.

I Irak håller det autonoma kurdområdet en folkomröstning om självständighet idag. Kurderna väntas rösta för att utropa sig självständiga.

Inrikes:

Centralkriminalpolisen har fått in ett rekordantal anmälningar om misstänkta fall av penningtvätt i år. Under första halvan av året fick man in 23 400 anmälningar för utredning av penningtvätt. Ifjol var totalantalet drygt 30 000 anmälningar.

Idag fortsätter studentskrivningarna med proven i matematik. Drygt tusen studerande skriver det långa provet i matematik, medan motsvarande siffra för den korta lärokursen är nästan 5 000.

I landets södra och mellersta delar är det soligt på dagen och för årstiden ovanligt varmt. I landets norra del är det mulnare.

Dagens högsta temperatur är 15 till 19 grader, i norr 12 till 17 grader.