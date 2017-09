Ny dramaserie visar barns vardag i 100 år

På måndagen sändes det första avsnittet av dramaserien Barn i 100 år på Yle Fem. Under hösten får tittaren följa med på tidsresor till tio årtionden och uppleva dem genom ett barns ögon.

Barn i 100 år är en dramaserie om barn under tio årtionden sedan självständigheten 1917.

Inför Finlands 100-årsjubileum har Malakta Films i samarbete med Svenska Yle samlat in barndomsminnen från 100 år tillbaka. Det är de här minnena som dramaserien bygger på.

Dramaserien bygger på autentiska barndomsminnen som samlats in. Barn på cyklar Bild: Yle/Marti Brandt

- Varje avsnitt är en separat historia. Nutidsbarnet Cilla får höra sin morfar berätta om hur det var förr i tiden, berättar regissören och manusförfattaren Jenny Ingman om upplägget.

Fokuserar på barnens vardag

I serien har man velat fokusera på barnens vardag under olika tidsperioder.

De tio avsnitten omspänner tiden från självständigheten 1917 fram till 2000-talet.

Under hösten får tittarna bland annat träffa Göran, barn under fortsättningskriget, som fick en ny vän när en evakuerad familj från Karelen flyttade in hos dem. Man får också träffa Linda, barn på 1980-talet, vars lek i en hemlig koja färgades av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.

Närmare 60 barn medverkar

Totalt medverkar 57 barn i dramaserien som skådespelare och statister. Avsnitten spelades in under våren och sommaren.

Från vänster David Särs, Jenny Ingman, Ann-Maj Granstubb och Moa Wulff, några av alla de som står bakom dramaserien Barn i 100 år. Från vänster David Särs, Jenny Ingman, Ann-Maj Granstubb och Moa Wulff, några av alla de som står bakom dramaserien Barn i 100 år. Bild: Yle/Anna Kurtén

- Det har varit roligt och spännande att vara med, säger nioåriga Moa Wulff från Sundom som medverkar i avsnittet om 1930-talet.

Vad har du fått lära dig om den tiden?

- Att det fanns många fattiga människor som måste arbeta mycket.

Nöjda med resultatet

Producenten Ann-Maj Granstubb på Malakta Films säger att det har varit härligt att jobba med alla duktiga barn.

Serien är producerad av Malakta Films. Malakta Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Både Ann-Maj Granstubb och Jenny Ingman är väldigt nöjda med serien även om de fortfarande är mitt i processen i och med att alla avsnitt inte är klippta ännu.

Serien visas varje måndag i BUU-klubben och finns också på Arenan.