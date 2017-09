Berättelsen om hur en check kan förorsaka förvirring i banken - dela med dig av dina egna bankupplevelser!

Allt fler bankkontor stänger och servicen flyttar ut på nätet. Alla kunder är inte nöjda och många byter bank. Vissa har förståelse för att digital service kan vara smidig och billigare än service över en bankdisk. Men skall man ha förståelse för att en service kan kosta allt mellan 15 och 500 euro och att man inte kan få veta hur högt priset blir förrän efteråt?

Annika Tudeer i Helsingfors hade sitt livs sämsta kundupplevelse då hon ville lösa in en check från USA i Nordea. För den som får betalt med en check utomlands och vill lösa in den i Finland är det uppenbarligen omöjligt att veta hur mycket pengar man kommer att få i handen.

Annika Tudeer är konstnärlig ledare för performancegruppen Oblivia som i 17 år har gjort experimentella föreställningar och uppträder främst i Tyskland.

Efter ett uppträdande som "visiting artist" i School of the Art Institute of Chicago fick hon ett arvode på 500 dollar. Problemet var att arvodet skickades till henne som en check.

- USA har ju ett gammalmodigt banksystem så de betalar helst i checker. Några månader efter att jag kommit hem från USA skickade School of the Art Institute of Chicago en check med mitt arvode, berättar Annika Tudeer.

Yrsel på bankkontoret

Annika Tudeer är kund i Nordea och gick med checken till sitt bankkontor i Helsingfors för att lösa in den. Hon hade hört att andra hade haft problem med att lösa in checker så hon var mån om att kontrollera hur höga avgifterna skulle bli.

- Jag frågade flera gånger men allt verkade mycket svårt. Först fick jag svaret att man inte över huvudtaget kan lösa in en check. Efter en stund blev det klart att man kan lösa in checken, men att det skulle kosta 100 euro. Efter det konstaterade bankpersonalen att det trots allt inte skulle kosta 100 euro eftersom checkens värde var lägre än 500 euro, säger Annika Tudeer.

Efter besök i två banklokaler och flera telefonsamtal enades totalt sex bankfunktionärer om att priset för att lösa in checken skulle vara 15 euro.

Priset nio gånger högre än utlovat

När Annika Tudeer efter en och halv månad fick sina pengar visade det sig att Nordea hade tagit 135 euro i omkostnader.

- Jag blev rasande. Det här är den sämsta service jag någonsin fått, säger Tudeer.

Annika Tudeer skrev ett klagomål till Nordea och Svenska Yle kontaktade banken och bad om en kommentar till prisskillnaden.

Banken hade lovat för billigt pris

På måndagen kontaktade Nordea Annika Tudeer, erkände sitt misstag och betalade in pengarna i enlighet med det pris på 15 euro som de hade lovat henne.

Men misstaget, enligt banken, var inte att de tagit ett för högt arvode. Det rätta priset för att lösa in en check på 500 dollar var i det här fallet 135 euro.

Misstaget var att personalen i banken hade lovat Annika att lösa in checken för 15 euro, och det var en på tok för låg avgift.

Osakligt högt pris

Om Annika Tudeer skulle ha vetat att det egentligen kostar 135 euro att lösa in en check som är värd ungefär 420 euro, skulle hon aldrig löst ut den i Nordea.

- Jag sade redan i banken att jag inte ville lösa in checken där om det skulle vara så dyrt. I stället skulle jag ha bett School of the Art Institute of Chicago att skicka mina pengar på ett annat sätt eller gått till andra banker och bett om offerter för att hitta ett billigare alternativ att lösa in min check, säger Annika Tudeer.

Nordea har i en e-post till Svenska Yle meddelat att priset för att lösa in en check påverkas av många olika utgifter som banken har. Att lösa in en check är en långsam process där både banken som skrivit ut checken och banken som löser in den debiterar avgifter som kunden i slutändan får betala. Checkens belopp påverkar också avgifterna.