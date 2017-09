Plötsligt kommer kravbreven för nätköp du aldrig gjort - det här kan kriminella göra med ditt personnummer

Finländare delar frikostigt med sig av sina personnummer. Men i fel händer kan enbart ditt personnummer försätta dig i ett dyrt och besvärligt läge.

THL meddelar att 6000 personers namn och personnummer har lagts ut på nätet i misstag.

Så vad kan egentligen kriminella göra med ditt personnummer?

Niclas Fagerlund som är vd för företaget My safety svarar.