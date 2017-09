Plugga vid ÅA: Filosofi

Ylioppilaskokeessa hyötyy paljon filosofien tuntemisesta.

Valmistaudu filosofiseen koetukseen vastaamalla kymmeneen kysymykseen kuuluisista filosofeista. Ylioppilaskokeessa filosofien tuntemuksesta on iso hyöty, joten ota testi treenin kannalta äläkä lannistu, jos et saa heti kaikkia oikein – tehtävä on haastavammasta päästä.