Vad händer om svenskan blir frivillig? Fem frågor om det regionala språkförsöket

På tisdag debatterar riksdagen det omstridda förslaget om regionala språkförsök.

Enligt regeringen är målet att utvidga elevernas språkurval. Kritikerna befarar att språkförsöken försämrar elevernas valmöjligheter i framtiden.

Svenska Yle sammanfattar diskussionen om de regionala språkförsöken i fem punkter.

Försöket berör elever i årskurserna 5 och 6 som inte tagit del av undervisning i det andra nationalspråket tidigare.

Skolor runt om i landet kan ansöka om att medverka i försöket. I slutändan är det eleven och vårdnadshavarna som fattar beslut om att delta.

Kommunerna, personalen och de berörda familjerna förbinder sig att medverka i forskning medan språkförsöket pågår.

Högst 2 200 elever erbjuds möjlighet att delta i försöket som är tänkt att börja hösten 2018.

Den snäva tidtabellen förväntas minska på intresset att delta i försöket.

Ett motsvarande försök har inte tidigare genomförts i Finland.