Hurdant blir vädret på tröskeln till vintern?

För årstiden varmt väder, relativt torrt ända in i november, medan december och inledningen på vintern kan bli rejält kall.

Det här utlovar prognosmakarna på amerikanska väderinstitutet The Weather Company i sin färska långtidsprognos för Europa de kommande tre månaderna.

Det relativt milda och torra vädret utlovas speciellt för nordöstra Europa och västra Ryssland, medan de sydvästra delarna, inklusive de brittiska öarna samt den iberiska halvön kan få våtare och kyligare väder än normalt.

När kommer kylan?

Det här vädermönstret skulle alltså vara förhärskande en bit in på vintern, men The Weather Companys chefsmeteorolog Todd Crawford säger i ett pressmeddelande att mönstret kan komma att brytas när vi går in i december.

- Våra modeller tyder på att de atmosfäriska blockeringarna på Nordatlanten kan bli en aning starkare i år, vilket skulle betyda fler utbrott av kalluft, speciellt senare på vintern.

Aspar i höstens färger. Bild: Marcus Rosenlund

Atmosfäriska blockeringar på Nordatlanten innebär i praktiken högtryck som blockerar den milda och fuktiga Atlantluften som matas upp över våra trakter av det lågtryck som typiskt ligger över Island, speciellt under mildare vintrar.

Däremot, de vintrar då lufttrycket över Island är högre än normalt, och det så kallade NAO-indexet är negativt, då tenderar vädret att vara kallare här hos oss, när kall luft kommer åt att strömma ned norrifrån.

De stora dragen

Sådana här långtidsprognoser är ju onekligen väldigt riktgivande. Det finns till exempel ingen chans för någon i det här skedet att säga om vi får en vit jul eller inte.

Nyfallen snö på buskarnas grenar. Bild: Marcus Rosenlund

Årstidsprognoserna handlar mer om klimat än väder, om de stora riktlinjerna, om sannolikheten för att en viss vädertyp - lågtryck eller högtryck - ska vara dominerande under en viss period.

Till exempel: finns det något mönster eller någon periodicitet i de atmosfäriska strömningarna, eller något stort fenomen i stil med El Niño vars globala effekter man med en viss sannolikhet kan förutse på lite längre sikt. Är oceanernas yttemperaturer ovanligt höga eller låga? Sådant ser prognosmakarna på när de drar upp sina riktlinjer.

Sådana här årstidsprognoser görs hur som helst inte främst för att vi ska ha någonting att idka small talk om, utan för att olika myndigheter och företag, ofta inom energisektorn, ska kunna göra uppskattningar om behovet av till exempel gas och eldningsolja.

Kolla olika källor

Då man försöker dra slutsatser om det kommande vädret är det också bra att inte lägga alla sina ägg i samma korg.

Vad säger de övriga väderinstituten, finns det något koncensus, några trender som alla är överens om?

Dimma i skärgården. Bild: Marcus Rosenlund

‌• Europeiska centret för medellånga väderprognoser (ECMWF), de är i stort sett inne på samma linje som The Weather Company. Enligt deras modeller kommer perioden oktober - december att vara en till två grader varmare än normalt för årstiden.

Speciellt i norra Finland räknar ECMWF med varmare väder än normalt för årstiden. Nederbördsmängderna antas också där bli lite större än normalt, för det övriga landet ser ECMWF ingen avvikelse från genomsnittet.

‌• USA:s meteorologiska institut NOAA i sin tur, de tror också på aningen varmare väder än normalt för Finlands del de kommande tre månaderna, och till skillnad från The Weather Company förutspår de ingen märkbar nedkylning i december.

Natt i skärgården. Bild: Marcus Rosenlund

Det här är alltså hur några av de stora aktörerna inom väderprognosbranschen säger om fortsättningen på hösten och vinterns början. Hurdant vädret blir i verkligheten återstår att se.

Men en sak är säker: tråkigt blir det inte. Vädret är så gott som alltid spännande och intressant. Varför annars skulle vi älska att tala så mycket om det?