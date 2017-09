Från superstart via genomklappning och pånyttfödelse till första VM-guldet

Tiitu, som sedan tidigare är ekonomie magister, är just nu inne i slutfasen med sitt diplomarbete vid Aalto-universitetet. Han vet inte än om det är möjligt för honom att fortsätta kombinera den professionella innebandysatsningen med den civila karriären.

– Jag har också andra ambitioner än enbart idrottsliga. Nu då innebandyligasäsongen sparkat i gång är jag inte med, men läget klarnar under höstens lopp. Om jag fortsätter blir det inte ”one more year” utan ”four more years”. Det skulle vara ganska fantastiskt, konstaterar förlängningshjälten från Prag.

Tero Tiitus förlängningsmål som gav Finland det första VM-guldet i innebandy kommer in på placering 62 i Yle Sportens ranking över Finlands hundra största idrottsögonblick. Se hela listan här!