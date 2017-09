Privata vårdbolag fortsätter expandera inför vårdreformen

De privata vårdbolagen fortsätter att expandera med sikte på den stora vårdreformen. Flera kommuner har blivit kontaktade av bolag som vill köpa upp gamla vårdfastigheter och bygga nytt. Särskilt kommuner i penningknipa har få alternativ.

- Det känns som att de nästan är beredda att göra vad som helst för att komma in på marknaden, säger Hangö stads grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Hon syftar på de privata vårdbolagen som just nu expanderar kraftigt på flera orter. Flera bolag har hört sig för om möjligheterna att etablera sig också i Hangö.

Vårdbolagen är främst intresserade av möjligheterna att ordna så kallat resurserat serviceboende för äldre som inte längre klarar av att bo hemma.

- Sådan här vård kan lätt göras till en produkt, påpekar Karl von Smitten (SFP), ordförande i social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg.

Han är tidigare kirurg och professor vid Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS) och har långt perspektiv på vård- och läkarbranschen.

Då en växande andel av Finlands befolkning består av pensionärer och åldringar behövs också allt fler vård- och servicehem. Här har de privata vårdbolagen sett sin chans: en växande marknad, och möjligheter till stabil avkastning.

De privata vårdbolagen ägs i stor utsträckning av internationella riskkapitalbolag, placeringsfonder och pensionsbolag som söker säkra placeringar.

- Omsorg och äldrevård i Finland är en rätt så riskfri placering, konstaterar Karl von Smitten.

Då den stora vård- och landskapsreformen närmar sig är det också många kommuner som funderar på om de överhuvudtaget ska äga några vårdfastigheter i fortsättningen. Varför inte sälja och satsa pengarna på vården i stället?

En sådan debatt pågår också i Hangö. Stadens hälsovårdscentral är i behov av renovering, och eftersom stadens budget är ansträngd har man ordnat renoveringen med hjälp av ett leasingavtal. Men det löser inte alla problem.

I och med vård- och landskapsreformen fråntas städerna och kommunerna rätten att ordna hälsovård för sina invånare. Ansvaret flyttas över på de nya landskapen.

Då finns en risk att en del av kommunernas vårdfastigheter blir överflödiga och förlorar sitt värde helt och hållet, om landskapen anser att fastigheterna inte behövs eller inte håller måttet.

Medaljens baksida är att en fastighet bara kan säljas en gång. Sedan måste både köpare och säljare leva med konsekvenserna.

- Vi kan inte binda oss vid en enda vårdproducent, säger Elisabeth Kajander.

Flera kommuner uppger att privata vårdbolag har visat intresse för att köpa upp vårdfastigheter, och ingå serviceavtal med kommunen.

Två av de största privata vårdbolagen, Attendo och Esperi Care, har nyligen byggt varsitt vårdhem för äldre i Kimito. De har också visat intresse för kommunens egna äldreboenden, som är i behov av renovering.

Kommunen kunde alltså bli av med omoderna fastigheter och spara hundratusentals euro i renoveringskostnader, men beslutsfattarna är betänksamma.

- Vi ska absolut inte gå in för en lösning där privata företag får monopol på åldringsvården i kommunen, säger fullmäktigeledamot Tony Wass (Vf).

Esperi Care uppger att bolaget redan är "samarbetspartner" med 150 kommuner i Finland. Bolagets största ägare är Intermediate Capital Group ICG, ett riskkapitalbolag baserat i London, samt pensionsbolaget Etera.

Attendo-koncernen är noterad på Stockholmsbörsen och beskriver sig som den största i Norden.

En annan fortgående trend är att vårdbolag går samman och söker nytt kapital via börsen.

Terveystalo, som nyligen köpte upp Diacor, siktar på börsnotering senare i höst. Pensionsbolagen Varma och Elo, samt Hartwall Capital och Rettig-gruppen har förbundit sig att bli delägare.