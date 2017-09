Sam Zimon och Emeline Sigfrids utmanar Vegatoppen - rösta här!

Dags för två nya utmanare att utmana vegatoppen. Utmanarna den här veckan heter Sam Zimon och Emeline Sigfrids. Vem röstar du på den här veckan?

Du kan påverka listan

Vegatoppen är den finlandssvenska musiklistan där just du kan påverka hur listan ser ut.

I varje program presenteras tio låtar, två av dessa är veckans utmanare. Varje vecka presenteras två nya utmanare, som kommer in på listan ifall de får mera röster än någon av de övriga låtarna.

Gillar du någon viss låt och vill att den skall hänga kvar på listan och spelas i programmet så är det bara att använda din röst.

Så här fördelade sig rösterna i Vegatoppen nr 38:

Erik-André Hvidsten fortsätter regera på Vegatoppens första plats med låten Skymning gryning. Däremot räckte inte rösterna till för Patricia Bergroth och Daniel Österlund, vilket betyder att de inte längre finns med på listan.

1. Erik-André Hvidsten / Skymning gryning: 23.42 %

2. Elna Romberg & Samuel Ljungblahd / Never leave my side: 16.22 %

3. Tomas Fantz / Inget mer att hämta: 12.16 %

4. Johnny Söderback / Låt en morgon vakna: 11.26 %

5. Jonzons / För att vi ska få ha varann: 10.36 %

6. David Strömbäck / Är det du?: 8.11 %

7. Cleo & Winter / The moon is a harsh mistress: 7.66 %

8. Peter Nordwall & Johanna Grüssner kvartett / Om du undrar: 4.05 %

-----------------------------------------------------------------

9. Patricia Bergroth / Älskade vännen min: 3.6 %

10. Daniel Österlund / Cassiopeia: 3.15 %

Rösta på Vegatoppen nr 39 här!

Erik-André Hvidsten / Skymning gryning Elna Romberg & Samuel Ljungblahd / Never leave my side Tomas Fantz / Inget mer att hämta Johnny Söderback / Låt en morgon vakna Jonzons / För att vi ska få ha varann David Strömbäck / Är det du? Cleo & Winter / The moon is a harsh mistress Peter Nordwall & Johanna Grüssner kvartett / Om du undrar Emeline Sigfrids / Totally over you Sam Zimon / Gone Skicka

Resultaten från Vegatoppen nummer 39 presenteras torsdag 5.10.2017 kl. 20.03 med repris lördag 7.10.9.2017 kl. 21.03. Då får du veta om utmanarna Sam Zimon och Emeline Sigfrids tar sig upp på Vegatoppen och hur det går för listans övriga låtar och artister.

Vegatoppen i Yle Vega, torsdagar kl.19:22, i repris på lördagar kl.21:03 och på Arenan i 30 dagar.