Vardagen allt svårare efter orkanen - Puerto Ricos ekonomi helt körd i botten

Orkanen Marias framfart har gjort puertoricanernas vardag svår och har dessutom kört Puerto Ricos ekonomi i botten - och här handlar det om ett land där läget redan länge varit mycket kritiskt.

Orkanen Maria demolerade bostäder och infrastruktur, och öns el- och telefonlinjer är förstörda av översvämningarna. Invånarna kommer länge att vara utan elektricitet.

Örikets guvernör Ricardo Rossello har meddelat att ungefär 97 procent av invånarna saknar elektricitet.

Orkanen Marias framfart syns i Fajardo i Puerto Rico. Bild: AFP / Lehtikuva Vatten vid en källa i Corozal i Puerto Rico. Bild: AFP / Lehtikuva

Richard Santiago beskriver läget några dagar efter att orkanen svept fram. Han säger bland annat att folk desperat söker efter ställen där de kan fånga upp signaler för sina mobiltelefoner så att de kan få kontakt med sina familjemedlemmar.

Han berättar också om ligor som stjäl bränsle, och att det bränsle som finns på bensinstationerna är så eftertraktat att människor köar för det i sju timmar.

- Också matbutiker rånas av hungriga människor, och butikshyllorna töms snabbt. Bilar stjäls och kraftbolag blir utsatta för intrång.



Is är en bristvara på hela ön. Och is skulle behövas i hettan här. ― Richard Santiago

Eftersom det är hett i Puerto Rico är is en viktig vara. Richard Santiago konstaterar att det inte går att hitta is någonstans på hela ön eftersom det behövs diesel för att en generator ska kunna skapa is.

Allt från multinationella företag till små firmor och rancher kämpar nu med att hitta tillräckligt med bränsle för att få igång generatorer.

Det är inte heller lätt för människor att ta sig till sina jobb eftersom det inte finns fordonsbränsle.

Konstnären Richard Santiago beskriver läget några dagar efter orkanen Marias framfart i Puerto Rico. Bild: Yle / Jessica Stolzmann

Lagren töms snabbt - och alla försöker hjälpa varandra

Richard Santiago konstaterar att de varor som folk har haft i lager hemma snabbt tar slut men att de alltid så hjälpsamma puertoricanerna hjälper varandra så gott de kan.

Också myggorna plågar befolkningen

- Myndigheterna försöker i radio tona ner beskrivningen av verkligheten, men faktum är att det blir värre dag för dag, minut för minut, säger Santiago.

Han konstaterar att också myggorna plågar befolkningen. Enligt Santiago finns det mer och mer av dem.

USA har skickat nödhjälp till ön, bland annat bränsle till ett barnsjukhus, men desperationen tilltar eftersom drickbart vatten och övriga förnödenheter inte räcker till för alla. Sjukvården haltar svårt.

Plantor som förstörts av orkanen Maria. Bild: AFP / Lehtikuva

Det är bara kontant betalning som gäller

Borgmästaren i staden Salinas har meddelat att hundra procent av jordbruket där sveptes iväg av orkanen.

De affärer som kan hålla öppet kan inte ta emot kredit- eller bankkort. Det är bara kontant betalning som gäller i alla sammanhang.

Men invånarna på ön har inga kontanter, och köerna till de banker som är öppna är långa.

Bankautomaterna är ofta tömda på pengar, konstaterar Richard Santiago.

Puerto Ricos guvernör Ricardo Rossello Ricardo Rossello, Puerto Ricos guvernör Bild: EPA-EFE/Thais Llorca

Ekonomin står stilla

De skador som orkanen har förorsakat har kört ekonomin ytterligare i sank - i ett land där läget redan länge varit mycket kritiskt.

Guvernör Ricardo Rossello säger att öriket nu måste försöka få bukt med följderna av den största orkanen i Puerto Ricos historia, och att ekonomin nu står stilla.

Enligt honom har Puerto Rico i praktiken inte några inkomster alls under den närmaste månaden.

Innan orkanen slog till befann sig Puerto Rico mitt inne i besvärliga förhandlingar med sina kreditorer på grund av landets skuld på 73 miljarder dollar. Man förhandlade om en omfördelning av det enorma skuldbeloppet.



Trafikljus i spåren efter orkanen Maria i Luquillo i Puerto Rico. Trafikljus i spåren efter orkanen Maria i Luquillo i Puerto Rico. Bild: AFP / Lehtikuva

Landet lever på lånade pengar

Konkurser är inte ovanliga i Puerto Rico. Med hjälp av lånade pengar har man försökt upprätthålla ekonomin.

Tidigare i år meddelade Puerto Rico att landet är bankrutt. En del av landets enorma skuldberg kan inte betalas tillbaka inom utsatt tid.

Landet har levt i recession i över tio år. Ungefär 45 procent av invånarna är fattiga, och arbetslösheten ligger på 10 procent - vilket är mer än i någon av USA:s delstater.

En familjen letar efter sina tillhörigheter efter att orkanen Maria förstört deras hus i Toa Baja. En familjen söker efter sina tillhörigheter efter att orkanen Maria förstört deras hus i Toa Baja i Puerto Rico. Bild: AFP / Lehtikuva

Fattigdomen leder till emigrering

Under det senaste decenniet har cirka en halv miljon puertoricaner flytt undan fattigdomen till USA.

Utvandring leder till att skatteunderlaget i Puerto Rico sjunker ytterligare - och att landets statsskuld ökar ännu mera.

USA ger - och USA tar

Invånarna i Puerto Rico hoppas på stöd från USA.

Hjälpen från USA betraktas ändå som långsam och otillräcklig.

USA kritiseras för att inte ge Puerto Rico lika mycket hjälp efter orkanernas framfart i jämförelse med det som delstaterna Florida och Texas har fått.

USA började dessutom år 1996 avveckla de skattelättnader som Puerto Rico haft, och år 2006 upphörde de helt.

Samtidigt började konkurrensen från låglöneländer öka, och arbetslösheten förvärrades i Puerto Rico.

Områdets status het fråga - kan landet bli fullvärdig delstat i USA?

Många bedömer att Puerto Ricos status har bidragit till recessionen som till stor del har orsakats av den stora upplåningen och avskaffandet av federala skattelättnader.

Invånarna i Puerto Rico behöver inte betala federal inkomstskatt, men betalar social- och hälsovårdsskatter samt lokala skatter.

Området får mindre federala anslag än delstaterna i USA.

Sedan 1967 har fem folkomröstningar hållits i Puerto Rico om frågan huruvida landet ska bli fullvärdig delstat i USA.

De som motsätter sig delstatsidén befarar att de ekonomiska svårigheterna skulle förvärras för både medborgare, företag och industri på grund av federala skatter.

USA:s kongress skulle sannolikt ställa upp hårda villkor för att godkänna delstatsstatus för Puerto Rico.