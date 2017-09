Air Åland ökar sin andel i Nextjet

Air Åland är berett att satsa ytterligare tio miljoner kronor i flygbolaget Nextjet. Air Åland och energibolaget Herrfors Ab i Jakobstad är de två finska delägarna i bolaget. Det är inte bekräftat om Herrfors Ab går in med en liknande summa.

I Finland flyger Nextjet bland annat på linjen Kronoby-Arlanda. Bolaget försöker via en nyemission få in 40-60 miljoner kronor och via planförsäljning få in mer medel för att lösa bolagets ekonomiska problem.

På det viset skulle bolaget återfå en permanent flyglicens. Fram till den 17 november flyger bolaget med tillällig licens och bolagets framtid efter det är ytterst oklar.

Air Åland har ägt 10 procent av Nextjet

Air Ålands ägare har tidigare gått in med 2,5 miljoner kronor i Nextjet och har haft en ägarandel på tio procent i bolaget. Enligt Air Ålands styrelseordförande, Kjell Clemes, gick Herrfors Ab in med fem miljoner kronor i den vevan.

Nästa vecka kommer Air Ålands fem huvudägare att ge bolaget möjlighet att stärka Nextjets ekonomi med ytterligare tio miljoner kronor.

- Vi har möjlighet att komma med om alla förutsättningar finns i övrigt, vi kommer inte med om inte alla förutsättningar är fyllda, säger styrelseordförande Kjell Clemes. Om vi har 10 miljoner och det måste vara minst 40 miljoner kronor som kommer in i nyemissionen så måste det komma andra med om vi skall vara med.

Men enligt Clemes är inget klart än så länge.

- I mitten på nästa vecka skriver vi avtal med våra ägare att de sätter in pengar till oss och vi bedömer efter det när vi sätter in pengar till Nextjet.

- Är det så att emissionen på 40-60 miljoner kronor inte fylls upp kommer det här att förfalla.

Två plan är sålda, pengarna kommer senare

I planen för att stärka ekonomin för Nextjet ingår ytterligare försäljning av två plan och det har redan skett enligt Kjell Clemes. Planen levereras i månadsskiftet september-oktober och månadsskiftet oktober-november och då skall betalningen ske.

Planen har enligt Clemes sålts för en vinst på sammanlagt 30 miljoner kronor.



Nextjets flyg från Kronoby-Jakobstad till Stockholm ses som en ytterst viktig förbindelse för näringslivet i regionen. Entré vid flygplatsen i Kronoby Bild: YLE/ Carl-Magnus Långkvist

Nextjets styrelseordförande Peter Boström och tillika styrelseordförande för Herrfors Ab i Jakobstad har inte gått att nå för en kommentar om planförsäljningen och eventuell delaktighet i nyemissionen. Herrfors vd Roger Holm har inte heller gått att nå för en kommentar.

Ålands Radio och TV var först med nyheten.