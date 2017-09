Lue kirjallisuusessee tai kuuntele podcast täältä!

Suomalaisen yhteiskunnan moninaistuminen on vaikuttanut myös kirjallisuuden rooliin kansallisena projektina – ja tämä on hyvä asia! Suomalaisen kirjallisuuden historia on täynnä valkoihoisia kirjailijoita ja heidän luomiaan valkoihoisia henkilöhahmoja.