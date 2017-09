Flödesradion - en blick tillbaka till framtiden

Somliga trivs bra i sällskap av en programvärd. Medan andra tycker flödesradio är meningslöst pladder. Yle Vegas 20-årsdag till ära uppmärksammar vi just flödesradion.

Direktsänt, flexibelt och aktuellt. Möjligtvis på bekostnad av bakgrund, sammanhang och analys. Åtminstone om vi får tro kritikerna. Flödesradio är som så mycket här i livet - både älskat och hatat.