"Hem till dig igen" - här är den nya Vegalåten!

Simon Ventus skrev den. Otto Palmborg och Emeline Sigfrids sjunger den. Janne Hyöty producerar den. Här är Vegalåten med titeln "Hem till dig igen".

Förväntningarna var stora när ett gäng redaktörer på Svenska Yle fick tjuvlyssna på Vega låten några dagar före premiärspelningen. De blev inte besvikna.

Den börjar lugnt och har en stark refräng. Den är en modern powerballad som borde passa Yle Vegas musikprofil som handen i handsken.

Ladda ned



Simon Ventus och Janne Hyöty gör Vegalåten Bild: yle/Peter Fahllund

Valdes bland tjugo bidrag

I juryn som valde ut låten bland många bidrag satt Svenska Yles musikchef Amie Borgar, Radio Suomis musikchef Johan Lindroos, musikproducent Janne Hyöty, musikredaktör Hans-Åke Manelius och Vegas programvärd Hannah Norrena.

Otto Palmborg och Janne Hyöty i studion Bild: yle/Peter Fahllund

- Eftersom vi ville ha en manlig solist var valet självklart. Otto Palmborg är den bästa sångaren i landet för tillfället och han har ett internationellt sound, säger jurymedlemmen Hannah Norrena.

Bekant för Vegas lyssnare

Otto Palmborg är sångare i Nykarlebybaserade rock- och popbandet Sven, som i år spelats mycket i Yle Vega med sin låt "Where will i go".

Han är också låtskrivare i Sugarhouse publishing i Vasa där Janne Hyöty är producent. Det är också Janne som producerar Vegalåten.

- Vi ville ta fram ett modernt sound. En blandning av rockigt, lugnt och litet pop, säger Hyöty.

Emeline Sigfrids Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Emeline Sigfrids medverkar



Artisten Emeline Sigfrids sjunger också på låten. Hon gillar det hon hört under studioarbetet.

- Kul att få göra Vegalåten, säger hon. Den låter till och med bättre än jag trodde.