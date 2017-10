Stå inte där som en saltstod - lär dig tala med hela kroppen

Kanssakäymistaidoissa on kulttuurillisia eroja, mutta yhteistä on kuitenkin se, että positiivisuus auttaa parempaan lopputulokseen kuin negatiivisuus. Suomalaisten kulttuurillinen ero moniin muihin maihin verrattuna on hiljaisuus, jonka me osaamme joskus liiankin hyvin. Sen sijaan someviestinnässä kannattaisi joskus hidastaa tempoa.