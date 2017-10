Vändning för Barcelona: Spelar inför tomma läktare efter våldsamheterna

Folkomröstningen i Barcelona får sportsliga konsekvenser. De första rapporterna sade att FC Barcelonas ligamatch mot Las Palmas inte spelas på grund av säkerhetsläget, men nu bekräftas det att dusten spelas inför tomma läktare.

Dagens katalanska folkomröstning, som har lett till våldsamma sammandrabbningar mellan spansk polis och katalanska väljare, får också sportsliga följder.

Det blir spel i La Liga-matchen mellan FC Barcelona och Las Palmas på Camp Nou, men publiken tvingades vända i grinden. På grund av det politiska läget och oroligheterna väljer man att spela matchen inför tomma läktare.

Tidigare under dagen meddelades det att all lokal fotboll i Katalonien ställs in. Med ett par timmar till avspark rapporterade bland annat Barcelonatidningen Mundo Deportivo att La Liga-matchen inte spelas, men det blir alltså spel för den spanska serieledaren efter att ligaföreningen vägrade att gå FC Barcelona till mötes och ställa in.

"FC Barcelona fördömer händelserna som har försökt förhindra medborgare att uttrycka sin demokratiska åsikt. På grund av de exceptionella förhållandena har vi beslutat oss för att spela matchen inför tomma läktare", skriver klubben i ett uttalande.

Pique röstade

Redan före det beskedet hade politiken nästlat in sig i matchen. Las Palmas gick ut med en bild på matchtröjan, där man hade sytt fast en spansk flagga, och ett uttalande. I det skrev man att man vill visa sitt stöd för ett enat Spanien.

”Det vi gör är enkelt. Vi tror på ett enat Spanien. Oavsett hur långt bort Gran Canaria Stadium är har vi aldrig känt den minsta frestelse att vara en del av ett annat land än detta”, skrev klubben.

Gerard Pique. Gerard Pique. Bild: EPA

I andra ändan av spektrat visade Barcelonaspelaren Gerard Pique sin ståndpunkt när han twittrade ut en bild efter att han hade röstat. Pique är katalan och har många gånger visat sina sympatier för regionen.

”Jag har röstat. Tillsammans är vi ostoppbara när det gäller att försvara demokratin”, skriver han på Twitter.

Pique har också benämnt dagens händelser som skamliga, enligt nyhetsbyrån AP.