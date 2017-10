Max Wärn njuter av pressen i HV71 – ”Det är upp till bevis varje dag”

Efter tre år i KHL tyckte Max Wärn att det var dags för en ny utmaning. Valet föll på regerande svenska mästaren HV71.

I Sotji och Kunlun Red Star handlade det om att försöka nå slutspelet. I Jönköping är kraven betydligt högre än så. HV71 har korats till svensk mästare fyra gånger de tio senaste säsongerna.

– Det är ingen slump att HV har klarat sig bra. Varje dag då man kommer på jobb ska man vara närvarande både fysiskt och psykiskt. Det kräver lagkamraterna av dig och vice versa, säger Wärn till Yle Sporten.

– Det handlar inte om att komma på träningar och ha det roligt, utan det handlar om att jobba stenhårt. Det märker man på varje kille vid varje träning. Tävlingen är hård. Så ska det vara i ett vinnande lag.

Max Wärn har fått gott om istid under säsongens första omgångar. Då Yle Sporten besöker Jönköping spelar Wärn i första kedjan och han får dessutom ansvar i både powerplay och boxplay.

Bild: imago/Bildbyran/All Over Press

Högre krav i anrika HV71 för Max Wärn (#4). Max Wärn. Bild: imago/Bildbyran/All Over Press

– Ärligt sagt tycker jag att det ser bra ut. Jag har en bra roll och jag får en massa istid. Det är upp till bevis varje dag. Att visa att man är den killen de vill ha på främsta linjen då vi krigar som hårdast, säger Wärn.

Under sin säsong i Kunlun Red Star insåg Wärn att den kinesiska ishockeykulturen fortfarande är i barnaskor. Hemmamatcherna lockade stundvis endast omkring 500 åskådare.

Detta gällde framför allt i de matcher som spelades i Shanghai. Då klubben flyttade ”hem” till Peking var publikintresset större, men stämningen på läktarna lämnade en hel del att önska.

HV71 är i den jämförelsen som från en annan planet. Jönköpingsborna går man ur huse då HV har hemmamatch.

– Det är mycket roligare att spela framför en publik som är engagerad. De sjunger i 60 minuter. Det är få ställen som man får en sådan service som spelare. Det har blivit mer och mer så att folk tittar på matcher på TV, men här kommer folk till arenan med speltröjorna på. De vill heja och vara med i klacken.

Publikintresset är inte den enda markanta skillnaden mellan livet som ishockeyspelare i HV71 och i Kunlun Red Star. Resorna är en barnlek i Sverige jämfört med vad fallet är för de spelare som representerar Kunlun eller klubbar som Chabarovsk och Vladivostok.

Bild: Petteri Paalasmaa / All Over Press

Tiden i KHL och HK Sotji var tung. Max Wärn i HK Sotji-uniform. Bild: Petteri Paalasmaa / All Over Press

– Man kan inte vara redo för det. Det är inte bara tidsskillnaden som är jobbig. Man reser ofta i 10-11 timmar. Som värst tog det 18 timmar att komma fram från Kina till nästa ställe. Sedan hade vi match nästa dag. Det var jobbigt, men åtminstone vet man hur mycket man tål och orkar, säger Wärn.

Han sticker inte under stol med att han trivs med ishockeylivet i Jönköping. Inte minst efter att förra säsongen spolierades av skador.

Det är orsaken till att han har ett specifikt mål för den här säsongen. Att vara frisk.

– Det är det viktigaste som finns. Alla gör dåliga matcher då och då, men spelar man hela året blir helhetsbilden oftast god. Om man får spela och träna utan avbrott så leder det oftast till framgångar, konstaterar han.

Ur ishockeylejonens synvinkel är den kommande säsongen högintressant. Det stora målet, OS-turneringen, står på programmet redan i februari. Utan NHL-spelare.