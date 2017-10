"Hjärnan blir lat" - expert räknar upp nackdelar med att elever sitter inomhus

Fördelarna med att vistas utomhus är oändliga. Trots det väljer de flesta eleverna i S:t Olofsskolan att sitta inne under rasterna.

Eleverna i S:t Olofsskolan går inte ut under rasterna utan tycker att det är skönare att sitta inne och prata med varandra och knappra på sina telefoner. Hem och skola tycker att det här är fel.

Samtidigt riktar man skarp kritik mot skolgården som är för trist och att eleverna inte får gå till Samppalinnaparken intill skolan eftersom de då inte kan kontrolleras av lärare.

Mikaela Wiik, sakkunnig i fysisk aktivitet och hälsa på Folkhälsan, har själv gått i S:t Olofsskolan och kommer ihåg att skolgården var tråkig.

- Orsaken till att många gick ut då var tyvärr inte av hälsosamma skäl. På den tiden fanns det rökrutor och det var den enda orsaken till att människor gick ut. Men vi rörde eventuellt på oss lite mer eftersom vi inte hade telefoner.

Mikaela Wiik Bild: Yle/Anna Nylund och Matilda Sjöstedt

I de flesta lågstadiekolorna måste eleverna gå ut under rasterna. Men samma regel gäller inte under grundskolans tre sista år. Enligt Wiik är just det den främsta orsaken till att högstadieelever sitter inne under rasterna.

- När man flyttar över till högstadiet minskar mängden fysisk aktivitet drastiskt, inte bara under skoltid utan överlag. Det är väldigt dåligt.

Hör det till en viss ålder att vilja vara utomhus?

- Jag tror det beror på vad man vänjer sig vid. Av de högstadielever som är inomhus på rasterna sitter 70 procent helt stillar. Bland de som är ute är motsvarande siffra 30 procent. Det är inte lika lätt att vara stilla utomhus som det är att vara inomhus.

Wiik förklarar att miljön har en stor betydelse för den fysiska aktiviteten. Om man är utomhus och skolgården uppmuntrande, är tröskeln lägre att man rör på sig.

Lyssna på eleverna

Enligt Wiik finns det otaliga fördelar med att eleverna rör på sig utomhus under skoltid. Hon nämner bland annat bättre hälsa, sömnkvalitet och stresshantering.

- Vi vet att rörelse har en direkt koppling till vår kognitiva verksamhet. För att lära oss ordentligt måste vi röra på oss ibland. Hjärnan blir lat om vi bara är stilla.

Lungorna, hjärtat och musklerna behöver aktiviteten för att inte förtvina och öka risken för sjukdomar, förklarar Wiik. Ju mer man sitter stilla desto sämre mår man när man blir äldre.

- Dessutom minskar sömnproblem ju mer tid man spenderar utomhus i dagsljuset. Vi behöver det för att melatonin ska produceras till kvällen.

S:t Olofsskolans skolgård är liten

Det finns ingen entydig lösning för hur man ska lyckas locka ut eleverna under rasterna. Men Wiik förespråkar en öppnare dialog med eleverna.

- Man borde lyssna mer på eleverna och fråga dem hur man ska lösa problemet. Låt dem planera och fundera. Engagera ungdomarna och ta in det i något projekt i skolan eller ordna kampanjer. Dessutom måste vi komma ihåg att rasterna inte är det enda sättet att få ut barnen. Man kan också väva in det i lektionerna.