Laine om premiärmötet med Matthews: ”Bryr mig inte”

De var förra vinterns två vassaste NHL-nykomlingar. När den nya säsongen drar igång ställs Auston Matthews och Patrik Laine mot varandra direkt. ”Det blir mycket fokus på oss, men jag tänker bara på vilket lag vi möter”, säger Laine.

Den här veckan startar NHL-säsongen. Omgående kommer fjolårets etta och tvåa bland nykomlingarna att mäta krafterna.

Auston Matthews Toronto Maple Leafs möter Patrik Laines Winnipeg Jets. När finländaren frågas ut inför säsongsstarten är det också ofrånkomligt att det blir prat om premiärmötet med Matthews.

Laine väljer att blunda för den tvekamp som publiken i Winnipeg får bevittna natten mot torsdag finländsk tid.

– Som spelare tänker jag inte på honom. Jag tänker bara på vilket lag vi möter. Medierna och alla människor runt hockeyn förstorar upp det mer än vad det är. Jag kommer bara att fokusera på att vi möter Toronto när vi ställs mot dem, säger han enligt Jets TV.

– Jag bryr mig inte. Det blir mycket fokus på oss två, men det blir kul. Förhoppningsvis vinner vi.

Auston Matthews valdes till årets nykomling förra säsongen. Auston Matthews ler på isen framför fantatisk publik. Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved contact: info@iconsportswire.com http://iconsportswire.c

"Tar ingen press"

Laine prickade in 36 mål under sin debutsäsong i NHL. Han har fortsatt sätta pucken i mål under försäsongen, men han känner ingen press att leverera.

– Jag vet inte vad jag kan förvänta mig. Jag ska bara försöka vara en bättre spelare den här säsongen. Jag kommer inte ta press av det som förväntas. Jag har mina egna förväntningar och hoppas att jag når upp till dem.

Winnipeg missade slutspelet och Laine valde att tacka nej till VM-spel efter en lång säsong. Det är alltså länge sedan han har spelat en tävlingsmatch.

– Det har varit en lång sommar och många dagar sedan jag senast spelade en tävlingsmatch. Det är spännande och kul att säsongen startar.