Vilken film har gett dig kalla kårar?

Det finns filmer som är så där härligt kusliga och passligt spännande och så finns det filmer som är så hemska och skrämmande att du blir ordentligt rädd. Vi undrar vilken film som gett dig skrämselhicka?

I alla tider har mänskan fascinerats av skräckhistorier i de mest varierande former. Det finns en tjusning och en njutning i att se en bra skräckfilm, för vi vet att det inte är på riktigt.

Men så finns det filmer som lyckas bryta gränsen, som får oss att tvivla, som rubbar trygghetskänslan där i biografstolen, som helt enkelt skrämmer vettet ur oss.

Du kanske skrattar när filmen är över. Men sedan märker du att du börjat se på den där mörka källartrappan på ett helt nytt sätt, att den lilla clowndockan på hyllan inte längre är fullt så skojig eller att det kanske fortfarande är skönt att ta sig ett dopp i havet men nånstans i bakhuvudet finns en obehaglig tanke, tänk om…



Vad var det för ett konstigt ljud? Kvinnan står skräckslagen mitt i rummet. Bild: © 2017 Paramount Pictures.

Nånting har för evigt förändrats i ditt sätt att förhålla dig till det som du tidigare såg som nåt vardagligt och vanligt och tryggt.

Så vad skrämmer dig? Vilken film har rubbat din trygghetskänsla? Och varför blev du rädd?



Nä, clowner är inte alltid så skojiga. Clownen döljer halva ansiktet bakom en ballong. Bild: © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc.

När blev du rädd på bio?

Just nu går två skräckfilmer på biograferna, It och Mother! Svenska Yles filmkritiker Silja Sahlgren-Fodstad beskriver It som ”en psykologisk djupdykning som ganska snart ger åskådaren akut andnöd”. Medan Mother! ”börjar som ett konstverk för att övergå i en saga som därefter ger vika för renodlad skräck - som småningom urartar i groteska symbolorgier”.

Men hur är det med dig? Vilken film har fått dig att hoppa högt i biostolen eller gjort dig mörkrädd eller gett dig mardrömmar? Och varför?