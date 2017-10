Yle värd för internationella körtävlingen Let the Peoples Sing

Yle isännöi kuoromusiikin suurtapahtumaa 14.-15.10.2017.

Yle isännöi kansainvälistä Let the Peoples Sing -kuorokilpailua lokakuussa 14.-15.10.2017. Kuoromusiikin suurtapahtuman paikkana on silloin Helsingin Musiikkitalo.