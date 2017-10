Brittiska utrikesministern i blåsten igen - skojade om lik på gatorna i Libyen

Storbritanniens utrikesminister Boris Johnson har hamnat i blåsväder efter ett kontroversiellt uttalande om Libyen.

Johnson sade att staden Sirte i Libyen kan bli en magnet för turister och investerare "om de kan städa undan liken först."

- De har en briljant vision om hur Sirte kan förvandlas till Dubai, sade Johnson vid det konservativa partiets kongress i Manchester.

- Det enda som de behöver göra är att städa undan liken, sade Johnson och skrattade.