Dags för skräll i år igen när Nobelpriset i litteratur kungörs?

Ifjol gick det ett sus, eller snarare en skräll, genom kulturvärlden när priset tilldelades den amerikanske sångaren och textförfattaren Bob Dylan.

Kommer Svenska Akademien också i år att rucka på våra uppfattningar och invanda föreställningar om vad som är tillräckligt god Nobelprislitteratur och vem som kan vara en värdig vinnare, vilken författare som "under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta" genom att skriva "det utmärktaste i idealisk rigtning"?

På torsdag kl. 14 kungör Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.