Nieminen och Paloheimo coachade Hollywoodstjärna i tennisfilmen Borg/McEnroe: “Blev genast klart att han är en stor person”

Jarkko Nieminen och speciellt Veli Paloheimo hade händerna fulla med amerikanska skådisen Shia LaBoeuf som spelar John McEnroe i nya filmen Borg/McEnroe. Den färggranna stjärnan hade inte spelat tennis före filmprojektet.

Borg/McEnroe handlar om den ikoniska rivaliteten mellan tennisstjärnorna Björn Borg och John McEnroe. Filmen kulminerar med Wimbledon-finalen 1980 där Borg jagade sitt femte raka mästerskap.

I huvudrollerna ses Sverrir Gudnason som den alltid lika coola Borg, Stellan Skarsgård som Borgs tränare Lennart Bergelin och Shia LaBoeuf som tennisbanornas busunge McEnroe.

I kulisserna hade flera finländare en betydande roll. Tidigare proffsspelaren Jarkko Nieminen, som numera driver en tennisakademi, hade helhetsansvaret i skådespelarnas tennisträning medan Veli Paloheimo, ex-spelare han också, var LaBoefs personliga tränare.



Veli Paloheimo, Henrik Sillanpää och Jarkko Nieminen. Veli Paloheimo, Henrik Sillanpää och Jarkko Nieminen poserar framför plansch av Björn Borg. Bild: Lehtikuva

LaBoeuf såg tennisen som en dans

Henrik Sillanpää som också har varit en lovande tennisspelare skötte i sin tur rollen som Borgs stuntspelare.

Shia LaBoeuf hör till de största stjärnorna i moderna Hollywood. Han är känd från filmer som Transformers, Indiana Jones and the Kingdom of the Cristal Skull, Nymphomaniac och mycket annat.

Vid sidan av sitt skådespelaryrke är han också en konstnär med starka Finlandskopplingar. I det civila livet har han hamnat i en hel del trassel med polisen.

Paloheimo bekräftar att LaBoeuf, precis som McEnroe, inte är den lättaste människan att ha och göra med, men menar ändå att de hittade en gemensam melodi på tennisbanan.

– Han är en stor person, det blev klart genast. Då jag tog emot uppdraget visste jag inte mycket. Om jag skulle ha vetat vad jag hade framför mig så skulle jag kanske inte ha velat vara med! Det var en utmaning men till slut så klickade vi ganska bra och vi fick arbetet gjort.



Shia LaBoeuf som John McEnroe. Shia LaBoeuf som John McEnroe. Bild: Julie VRABELOVA-julvrab.com

Paloheimo fick börja från grunderna då LaBoeuf inte hade någon som helst tennisbakgrund. Dessutom är han högerhänt medan McEnroe slår med vänster hand. Skådespelaren lärde sig ändå snabbt.

– Det var en svår situation för tennis är dessutom en jättesvår gren. Shia kom ändå snabbt till insikt med flera saker och närmade sig spelandet som om det vore en dans.

Paloheimo spelade mot McEnroe i Queens Club-turneringen år 1990 (förlorade med 1–2 i set) så han har fått följa med amerikanens förehavanden på nära håll.

– McEnroe har ju en ganska legendarisk serve. Hur han studsar på bollen och lyfter på skjortan. Vi övade mycket på hans rutiner och manér.

Två av de största

Borg och McEnroe hör så klart till tennishistoriens giganter. Men båda är också mycket mer än bara framgångsrika tennisspelare, de är ikoner.

Det som gjorde den klassiska rivaliteten så spännande var hur olika de uppträdde. Borg var is och McEnroe var eld.



Riktiga Björn Borg och John McEnroe. Björn Borg och John McEnroe i Wimbledon. Bild: Rex Features Ltd 2012 / All Over Press

Svensken blev känd som mr Cool medan amerikanen var en riktig bråkmakare som ofta hamnade i gräl med domaren och publiken.

– Man kan inte visa mer känslor än vad McEnroe visade och man kan inte visa mindre än vad Borg gjorde. Det var intressant för en ung tennisspelare att kolla på deras matcher och hur de hanterade olika situationer, säger Nieminen.

McEnroe sågar filmen

McEnroe, som under sin spelarkarriär alltså var känd för sina raseriutbrott och missnöjen med domslut, är inte särskilt imponerad av den nya filmen heller.

– Jag hoppades att det skulle vara en bra film men tyvärr så är den inte. Det finns mycket i handlingen som inte överensstämmer med verkligheten, sade McEnroe till Telegraph.

Björn Borg är inte lika sträng, men håller med om att vissa saker var påhittade.

– Filmen var ok. Men det är en fiktiv film och ingen dokumentär. Allt är inte sant, sade Borg enligt Telegraph.



Borg och McEnroe blev goda vänner utanför banan. Den här bilden är från Laver Cup 2017. Björn Borg och John McEnroe. Bild: imago/SKATA/ All Over Press

Borg och McEnroe involverades inte i projektet vilket grämde i alla fall den sistnämnde. McEnroe menar också att han skulle ha velat att man använt sig av det verkliga videomaterialet från finalen 1980.

Den här idén var ändå något som hade fallit på rättigheter och pengar. Jarkko Hentula från produktionsbolaget Yellow Film berättar att bara ljudmaterial skulle ha kostat skjortan.

– Vi hade tänkt använda oss av verklig audio från finalen men prislappen på 20 minuter av spelljud var 300 000 pund. Det var för mycket, konstaterar Hentula.

“Överraskande bra”

Även om filmens huvudpersoner inte undertecknar hela manuskriptet så är tränarna Paloheimo och Nieminen överens om att det handlar om en lyckad rulle.

– Jag har sett bara dåliga tennisfilmer men den här lämnade en jättebra smak. Tennisscenerna ser bra ut och är fint klippta. Också pressen som spelarna känner utifrån framställs på ett lyckat sätt. Så är det inte för mycket tennis heller. Filmen är en bra helhet, tycker Paloheimo.

Också Nieminen är tillfreds med slutresultatet.

– Filmen är riktigt bra. Jag tycker att tennisscenerna ser så bra ut som det bara var möjligt att göra dem.



Jarkko Nieminen. Jarkko Nieminen. Bild: Lehtikuva

Till en början var Nieminen orolig och rädd för att det skulle bli för svårt för skådisarna att lära sig att imitera och spela som Borg och McEnroe.

– Skådespelarna hade nästan aldrig spelat tennis men när jag såg filmen så var jag nöjd. Det var nog överraskande hur bra det blev! LaBoeuf och Gudnason gjorde ett otroligt bra jobb.



Filmen Borg/McEnroe har Finlandspremiär fredagen 13 oktober.