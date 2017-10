Borreliafallen har ökat kraftigt på tjugo år – kvinnor löper större risk att insjukna

Var sjätte fästing bär på borreliabakterien. Kvinnor löper större risk att drabbas av sjukdomen, visar färsk forskning.

Under perioden 1995-2015 ökade borreliafallen märkbart i Finland. Under de senaste åren har fallen varit 1 900 per år. Det innebär en nästan femfaldig ökning på tjugo år. Kvinnor löper större risk att smittas, likaså barn under tio år och personer som fyllt sextio. Under samma period har fästingen fortsatt att krypa norrut. De nordligaste fästingarna finns nu i södra Lappland.

Medicine licentiat Eeva Feuth har forskat kring fästingens framfart. Hennes doktorsavhandling baserar sig på THL:s register över borreliafall och på de 20 000 fästingar som skickades till Åbo universitet från hela Finland för två år sedan. Dessa fästingar bevisar att ungefär var sjätte fästing bär på borreliabakterien.

Doktorsavhandlingen presenteras den 13 oktober vid Åbo universitet.