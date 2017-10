Strömsön Jim myöntää kopioineensa tämän vanhan mallin.

Strömsön Jim myöntää suoraan kopioineensa tämän kannatinhyllyn mallin. Alkuperäinen hylly on Kristiinankaupungin vanhassa satamakonttorissa. Hylly on järeä ja tukeva mutta kuitenkin melko ilmava. Vanhoissa puutöissä on useimmiten hyvät mittasuhteet.