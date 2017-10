Kazuo Ishiguro får Nobelpriset i litteratur

Nobelpriset i litteratur år 2017 går till den japansk-engelske författaren Kazuo Ishiguro. Det offentliggjorde Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius.

Svenska Akademiens motiverar valet av Ishiguro: ”som med romaner med en stark känslomässig verkan har blottat avgrunden av vår skenbara hemhörighet i världen”.

Vidare beskriver Sara Danius Ishiguro som "en korsning av Jane Austen och Frank Kafka".

Ishiguro är författare av romaner, noveller och även manuskript. Hans författarskap rymmer ofta skildringar av livet som minoritet i Storbritannien. Han är mest känd för romanen Återstoden av dagen (1989) som blev film 1993 med Anthony Hopkins och Emma Thompson i huvudrollerna. Den dystopiska romanen Never Let me go (2005) blev hyllad film för ett par år sedan.

En stor stilist och överraskning

- Det var nog en liten överraskning, tror jag, kommenterade Svenska Yles litteraturredaktör Marit Lindqvist efter att valet blev klart.

Men enligt kulturredaktör Gungerd Wikholm är Ishiguro egentligen ett mera traditionellt och tryggt val av Svenska Akademien.

- Återstoden av dagen, som också blev film, blev en kultbok, men efter den glömdes författaren bort för många år. Men nu finns det en ny bok som folk läser och han är aktuell igen, sa Wikholm.

Melankolisk grundton

Ishiguro är en stor stilist, säger kulturredaktör Anna Dönsberg.

- Jag anser att de har valt en stilist med en melankolisk grundton. Återstoden av dagen handlar ju om att inte ta vara på sitt livs chanser, med en butler som inte vågar visa sin kärlek, säger Dönsberg.

- Never let me go är en mycket sorglig berättelse och handlar om en internatskola där de personer som går an efter får veta att de skall vara reservdelar för riktiga människor. Den har en science fiction-ton men ur ett mänskligt perspektiv. De får inte veta om sitt öde, säger Dönsberg.

Ishiguro: "En otroligt stor ära"

Ishiguro kommenterade priset till BBC före Svenska Akademien hade fått tag på författaren.

- Världen är väldigt osäker just nu och jag hoppas att alla Nobelpris blir en positiv kraft i världen som den är just nu, sa Ishiguro till BBC.

- Jag skulle vara väldigt rörd om jag på något sätt kunde vara en del av att bidra till en positiv atmosfär i väldigt oroliga tider.

Författrarkollegan Salman Rushdie kommenterade valet av Ishiguro till The Guardian.

- Många gratulationer till mina gamle vän Ish, vars verk jag älskat och beundrat allt sedan jag först läste Berg i fjärran. Och han spelar gitarr och skriver sånger också! Så flytta på dig Bob Dylan, sa Rushdie.

Berg i fjärran gavs ut 1982. Begravd jätte (2015) är Ishiguros senast utgivna bok på svenska.

Ishiguro är född 1954 i Nagasaki i Japan.

Ifjol gick världens mest prestigefyllda litteraturpris till Bob Dylan och valet väckte en hel del rabalder.