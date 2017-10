Så här kan du bli av med dina akneärr

All sorters akne kan orsaka ärr, men du kan också bli av med dem. Hudläkare Carl Kyrklund berättar hur det går till. #x3makne

Hur och om du får ärr av akne beror till viss del på din hudtyp. Du kan ha lindrig akne men ändå mycket ärrbildning, eller tvärtom.

- Det finns patienter som har jättedjup akne men sedan när medicinkuren är förbi så har de absolut ingen ärrbildning. Det är helt otroligt, säger Carl.

Ett ärr är inte bara ett ärr. De kan faktiskt se helt olika ut. De har också olika namn:

Keloidärr

Keloidärr kan ofta dyka upp på ryggen och bröstet. De kan se ut som tjocka och upphöjda hudförändringar och uppstår när vävnaden växer överdrivet mycket.

Vattkoppor, piercingar och vaccinationsstick kan också orsaka keloidärr.

Atrofiska ärr

Motsatsen till keloidärr kanske man kan säga. Det här är fördjupningar i huden och de olika typerna av fördjupningar kallas rolling scars, ice pick scars och boxcar scars.

Det finns flera olika ärrborttagningsmetoder. Ibland kan endast en fungera och ibland är det bäst med en kombination av flera stycken.

Kemisk peeling

Passar för den med små ytliga ärr och till exempel icepick-ärr.

Här används till exempel TCA-peeling som är en kemisk peeling där en syra sätts på huden. Den gamla huden förstörs och ny hud kommer fram.

Det kan behövas en kur på två till åtta behandlingar, med en månads mellanrum.

Laser

Passar för den med djupa atrofiska ärr, till exempel rolling-ärr.

Här kan till exempel något som kallas fraktionell koldioxidlaser användas. Laserstrålarna gör små små kanaler i huden vilket gör att kroppen börjar producera frisk hudvävnad.

Förr laserbehandlades stora hudområden men med hjälp av fraktionell laser kan man behandla aknen punktvis. På det sättet når lasern bara de områden som behöver behandling.

Läkare Ari Karppinen har behandlat patienter med fraktionell laser sedan 2006 vilket betyder att han nu hunnit göra tusentals behandlingar. Oftast är patienterna nöjda efteråt.

- Du kan aldrig i förväg veta hur behandlingen kommer att gå, så jag skulle aldrig säga till en patient att ärren helt kommer att försvinna, säger han.

Ari berättar att patienten kan vara nöjd med en förbättring på endast 50 procent, om han eller hon i förväg inte har orealistiska förväntningar.

- Jag skulle nog säga att de flesta patienterna är nöjda eller ganska nöjda med behandlingen, säger Ari.

Du kan förbereda dig på att huden är lite röd efter behandlingen, men det går om efter ett tag. Det är också bäst att göra den på hösten eller vintern eftersom du bör undvika starkt solljus.

Oftast behövs mellan tre och sex behandlingar, och det är ganska dyrt. Att ta bort akneärr på kinden kan till exempel kosta ungefär 600 euro per gång.

Det är vanligt att först göra tre behandlingar, för att sedan vänta och ser hur resultatet blir. Behövs det fler behandlingar kan de köra igång igen efter några månader.

Ari berättar att FPA ofta kan ersätta en del av behandlingen - men inte alltid, så det lönar sig att kolla upp det innan man sätter igång.

Stans och fillers

Passar för ärr av box-typ.

Hudläkaren tar bort ärret kirurgiskt med en så kallad stans. Det är en rund cylinder som tar bort två eller tre millimeter av huden, som sedan läker bättre än de ursprungliga ärren.

Det är också möjligt att lyfta på atrofiska ärr genom att spruta in fyllning under ärret så att huden slätas ut.

Microneedling

Passar för den som har grunda ärr.

En roller med små nålar rullas över huden. Den skapar små blödningar och stimulerar på så sätt hudens kollagen och ökar produktionen av elastin vilket gör att ärren minskar.

Du kan behöva göra behandlingen fyra till sex gånger.

Kortison

Ärr som står ut, så kallade keloidärr, kan slipas bort, men risken finns att de kommer tillbaka.

Läkare Ari Karppinen säger att kortison är en bättre lösning.

- Då sprutas kortison rakt in i ärret för att få det att krympa ihop, säger han.

Förutom att vår hud reagerar olika både på både akne och dess behandlingar kan också hudtonen påverka. Ifall du har mer pigment i huden finns det också en risk att du får mer pigment efter aknen.

- Huden kan bli hyperpigmenterad och det kan ta länge innan den försvinner, säger Carl.

Det bästa här är att försöka bli av med aknen så snabbt som möjligt.