Esbokrögare bryter mot lagen – men staden avslöjar inte vilka de är

På ett flertal krogar i Esbo serverades påtagligt berusade personer alkohol och unga kunder behövde inte visa ID. Men att anmäla de enskilda krögarna till myndigheterna är inte stadens uppgift, säger ledande socialarbetare Martti Marila.



Auli Lindroos och Martti Marila. Auli Lindroos och Martti Marila poserar framför en dörr till socialverket i Helsingfors. Bild: Yle / Ted Urho

För tredje gången har Esbo tagit tempen på sina krögare, med särskild fokus på mindre barer och pubar i de olika stadscentra.

- Det som är oroväckande är att många ställen drivs av bara en person. Hen ska sköta baren, städning, kontrollen, allt, berättar Martti Marila som är ledande socialarbetare inom stadens missbrukar- och mentalvård.

Därför delar han inte med sig av informationen

Vid kundutvärderingen av utskänkningsställen i Esbo visade sig att många kunder med ungt utseende inte behövde visa legitimation.

- Våra utvärderare var ju ganska unga, men det var få som behövde visa papper, särskilt efter midnatt. Och på vissa ställen hade de inte ens dörrvakt, berättar Marila om resultaten.

Men han ser det inte som sin uppgift att peka finger mot de krögare som inte är så nogräknade.

Så här gjordes utvärderingen: *Under tre helger i september besökte 20 studerande från yrkeshögskolan DIAK ett antal utskänkningsställen i Helsingfors, Esbo och Vanda. *De beställde alkoholfri dricka och observerade hur städig och trygg lokalen var, hur mycket personal det fanns på plats och i vilken utsträckning man serverade påtagligt berusade kunder samt hur ofta man kollade legitimation på kunder som såg unga ut. *En utvärderare vistades på ett utskänkningsställe mellan en och en och en halv timme. *I Helsingfors granskades 21 ställen. Kostnaderna för projektet torde landa på under tusen euro. Källa: Auli Lindroos, specialplanerare vid det förebyggande rusmedelsarbetet i Helsingfors.

- Det är Regionförvaltningsverket som utför granskningar. Vi bara utvärderar. Och dom får all information som vi har, utom de specifika krogarnas namn.



Vin betalas med betalkort Bild: Yle

Det finns två orsaker till stadens linje.

- Vi har ingen rätt att jobba som inspektörer, vi kan varken utföra granskningar eller sätta in åtgärder mot krögare som bryter mot lagen.

Den andra orsaken handlar om förebyggande arbete.

- Efter att utvärderingen är gjord så är jag i kontakt med krögarna som varit med. De som skött sig bra har ibland till och med fått ett diplom, berättar Marila.



Små pubar och barer i Esbo hade ofta bara en anställd. ett par vid bardisken Bild: sxc/no restriction

Och sen finns det samtalen med de krögare som inte klarade sig så bra.

- De kan beklaga sig över saker som konkurrens, ifall det finns många barer på ett litet område. En förklarade hur kunderna super sig fulla under happy hour i grannkrogen och sedan kommer till honom.

I samband med samtalen för Marila fram olika förbättringsförslag. Han menar att det är viktigt att krögarna har tillit och att dialogen skulle försvåras om staden skulle avslöja krögarna till Regionförvaltningsverket.