Kimi om kraschen: Nog märkte ni väl att jag körde av banan?

Misstag straffar sig, säger Kimi Räikkönen till C More efter det jobbiga tidskvalet i Japan. Valtteri Bottas kan pusta ut av lättnad – och tippas med i segerkampen av Lewis Hamilton trots sitt straff.

Finländarnas utgångsläge inför morgondagens formel 1-GP på Suzukabanan är långt ifrån de optimala.

För Valtteri Bottas är den sjätte startrutan ändå en avvärjningsseger efter en problemfylld helg i Japan. Han tappade kontrollen på bilen i början av tidskvalet men undgick med nöd och näppe en krasch.

I det sista träningspasset var han inte lika tursam.

Efter morgonens träningspass var Bottas osäker ifall han överhuvudtaget kan medverka i kvalet. Han körde av banan och stallpersonalen fick slita hårt för att få bilen i slagkraftigt skick igen.

Det lyckades.